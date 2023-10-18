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"Далі - сама": Христина Соловій "порвала" з Вакарчуком і висловилася про роботу з ним

Середа 18 жовтня 2023 11:15
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"Далі - сама": Христина Соловій "порвала" з Вакарчуком і висловилася про роботу з ним Святослав Вакарчук більше не продюсуватиме Христину Соловій (фото: instagram.com/soloviyka)
Автор: Тетяна Самарук

Відома українська співачка Христина Соловій свій творчий шлях починала під керівництвом лідера гурту "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука. Однак, зараз виконавиця заявила, що їхня співпраця добігла кінця.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост співачки в Instagram.

Що заявила співачка

Христина Соловій подякувала продюсеру за створення альбому лемківських пісень, за цінні поради, досвід, віру та підтримку.

"Дякую за прийняття та розуміння мого юнацького максималізму у 2013 році. Дякую за переконання залишитись на своєму імені - Христина Соловій. Дякую за можливість бути поруч, бачити та відчувати, захоплюватись і мріяти вище неба!" - написала виконавиця.

Співачка наголосила, що це була неймовірна співпраця, яка завершилась згідно з домовленостями та без скандалів.

"Далі - сама", - підсумувала зірка.

&quot;Далі - сама&quot;: Христина Соловій &quot;порвала&quot; з Вакарчуком і висловилася про роботу з ним&quot;Далі - сама&quot;: Христина Соловій &quot;порвала&quot; з Вакарчуком і висловилася про роботу з ним&quot;Далі - сама&quot;: Христина Соловій &quot;порвала&quot; з Вакарчуком і висловилася про роботу з ним&quot;Далі - сама&quot;: Христина Соловій &quot;порвала&quot; з Вакарчуком і висловилася про роботу з ним&quot;Далі - сама&quot;: Христина Соловій &quot;порвала&quot; з Вакарчуком і висловилася про роботу з ним

Христина Соловій та Святослав Вакарчук (фото: instagram.com/soloviyka)

Що відомо про співпрацю Соловій та Вакарчука

Вперше зустрілись знаменитості на популярному шоу "Голос країни" у 2013 році. Тоді Соловій вразила усіх виконанням лемківської пісні "Горе долом ходжу" та потрапила в команду до Святослава Вакарчука.

Через деякий час він став її продюсером. За 10 років співпраці артистка випустила багато пісень, які стали популярними. Також вона здобула великий досвід та зайняла провідне місце на українській сцені.

&quot;Далі - сама&quot;: Христина Соловій &quot;порвала&quot; з Вакарчуком і висловилася про роботу з ним

Христина Соловій та Святослав Вакарчук (фото: instagram.com/soloviyka)

Раніше ми повідомляли, що Христина Соловій у мінісукні зібрала 100 тисяч на ЗСУ, але нарвалася на хейт.

Також ми писали, що артистка вперше прокоментувала чутки про стосунки із письменником Сергієм Жаданом.

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Святослав Вакарчук Христина Соловий