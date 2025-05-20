Соломия Витвицкая рассекретила, как познакомилась с женихом-военным и когда ждать свадьбы

По ее словам, до начала полномасштабной войны они виделись, но не общались.

"Мы виделись дважды, возможно, трижды на днях рождениях наших общих друзей еще до полномасштабного вторжения. Но совсем не общались", - вспомнила Витвицкая.

Уже после начала войны в феврале 2022 года мужчина обратился к ней с просьбой о волонтерской помощи.

"После начала полномасштабки Алексей вступил в ВСУ, а затем обратился ко мне за помощью как к волонтеру", - отметила Соломия.

Она также призналась, что сначала даже не узнала его.

"Я тогда и не сразу поняла, кто именно мне пишет, потому что обращалось много военных, а Алексея я не помнила. Думаю, несколько лет точно не виделись", - объяснила ведущая.

Также она подчеркнула, что долгое время между ними было только дружеское общение.

"Я помогала закрывать потребности его подразделения. И довольно долго это было только дружеское общение", - добавила она.

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Также подписчики телеведущей спросили, когда пара планирует пожениться.

"Это один из самых частых вопросов, который мы с Алексеем получаем сейчас. Обязательно сообщим", - загадочно ответила она.

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Напомним, Витвицкая - украинская телеведущая, журналистка, ведущая ТСН на телеканале "1+1".

С 2013 по 2021 год была замужем за режиссером и клипмейкером Владом Кочатковым. После разрыва экс-возлюбленные остались в хороших отношениях.

А в 2024 году стало известно, что она в отношениях с Алексеем Ситайло, который до начала войны был председателем районного суда Сумской области, а затем мобилизовался в ВСУ.

Пара часто делится общими фото и просто светится от счастья. Так, зимой Витвицкая показала романтические снимки с ним.

14 февраля 2025 года возлюбленный сделал телеведущей предложение руки и сердце во время отпуска в Буковеле.



Соломия Витвицкая с женихом-военным (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)