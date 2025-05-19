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Харчишин рассказал, на каком направлении служит его 27-летний сын

Понедельник 19 мая 2025 14:11
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Харчишин рассказал, на каком направлении служит его 27-летний сын Валерий Харчишин (фото: instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr)
Автор: Иванна Пашкевич

Лидер группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин рассказал о службе своего старшего сына Дмитрия, который с первых дней полномасштабной войны защищает Украину.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью артиста изданию Апостроф.

По словам исполнителя, его сын не собирался становиться военным, однако война изменила его мировоззрение.

"Он не мечтал стать военным, закончил философский факультет", - рассказывает музыкант.

Певец говорит, что Дмитрий всегда пренебрегал оружием и считал его символом бессмысленности, "потому что считал, что это огромная человеческая тупость - иметь оружие, чтобы уничтожать другого".

Харчишин рассказал, на каком направлении служит его 27-летний сынВалерий Харчишин (фото: instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr)

Впрочем, после начала большой войны парень решил вступить в ряды ВСУ.

"Но так или иначе пошел воевать. Он сапер, служил на северном направлении. Сейчас на офицерских курсах обучает саперов", - признался Валерий.

Артист также сказал, что война унесла жизни его близких.

"Мой сын пошел воевать со своим другом, который погиб. Было очень больно", - рассказал Харчишин.

Кроме того, его брат, который тоже мобилизовался, больше не на фронте - получил тяжелое ранение.

"Много потерь у знакомых, соседей, одноклассников", - добавил музыкант.

Напомним, у Валерия Харчишина трое сыновей от бывшей жены Юлии. Старший - Дмитрий - служит в Вооруженных силах Украины, а двое младших живут с мамой.

Харчишин рассказал, на каком направлении служит его 27-летний сынВалерий Харчишин с бывшей женой (фото: instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr)

Средний сын Евгений имеет серьезное заболевание. Пара разошлась еще до начала полномасштабной войны. Юлия некоторое время жила с детьми в Польше, однако несколько лет назад вернулась с ними в Украину.

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