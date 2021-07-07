На Сонці стався надпотужний спалах: чи небезпечно це

Вчені зафіксували на Сонці надпотужний спалах - найсильніший за останні чотири роки. Явищу присвоїли клас Х, тобто найвищий.

Що відомо про астрономічну подію, чи небезпечна вона - читайте нижче в нашому матеріалі.

Вчені запевняють, що на людей така активність Сонця впливу не чинитиме і за своє здоров'я хвилюватися не варто.

При цьому сонячний спалах стався на краю небесного світила, тому викиди шкідливих речовин Землі не досягли.

За словами американських астрономів, сонячна пляма, яка викликала цей спалах, з'явилася раптово.

Таким чином, спалах "класу Х" говорить про те, що це був найбільший рентгенівський спалах.

Раніше ми писали, що Землю накриє кілька магнітних бур поспіль. Вчені названі найнебезпечніші дні, а також розповіли, як уберегти здоров'я в цей період.

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