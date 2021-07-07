На Солнце произошла сверхмощная вспышка: опасно ли это

Ученые зафиксировали на Солнце сверхмощную вспышку - самую сильную за последние четыре года. Явлению присвоили класс Х, то есть самый высокий.

Что известно об астрономическом событии, опасно ли оно - читайте ниже в нашем материале.

Ученые обозначают пик активности звезды латинскими буквами. Каждая буква означает определенную силу излучения, сообщает ТСН.

Таким образом, вспышка "класса Х" говорит о том, что это была наибольшая рентгеновская вспышка.

Опасна ли такая активность Солнца для людей

По словам американских астрономов, солнечное пятно, которое вызвало эту вспышку, появилось внезапно.

При этом солнечная вспышка произошла на краю небесного светила, поэтому выбросы вредных веществ Земли не достигли.

Ученые уверяют, что на людей такая активность Солнца влияния не окажет и за свое здоровье волноваться не стоит.

Видео: Ученые зафиксировали сверхсильную вспышку на Солнце (ТСН)