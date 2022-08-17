Сонячні спалахи-"канібали" викличуть на Землі магнітні бурі та незвичайні північні сяйва

Сонце викинуло в бік Землі за останні пару днів дві хмари плазми, які спровокують магнітні бурі , а також появу видовищних полярних сяйв у нехарактерних для цього явища регіонах нашої планети. Плазмові маси при цьому по дорозі можуть"з'їсти" ода одну.

За даними Метеорологічного бюро Великої Британії, два викиди корональної маси (CME), виверження заряджених частинок з верхніх шарів атмосфери Сонця, відомих як корона, відбулися 14 і 15 серпня.

Коли хмари плазми перетинають відстань в 150 мільйонів кілометрів між зіркою і нашою планетою, вони можуть поглинати один одного, створюючи єдиний надпотужний CME.

Зазначається, що така канібалізація CME відбувається, коли Сонце запускає два виверження протягом короткого проміжку часу, причому друге з двох більш енергійне, отже, швидше, ніж перше.

Нині очікується, що подвійний CME досягне Землі вже завтра - у четвер, 18 серпня. Він може викликати появу полярних сяйв, які можна буде побачити на півдні, в Нью-Йорку і на півночі Англії, тобто в регіонах, де зазвичай вони не спостерігаються.

Полярні сяйва є побічним продуктом геомагнітних штормів, викликаних взаємодією між магнітним полем Землі та намагніченою плазмою Сонця. На додаток до цих захоплюючих явищ геомагнітні бурі також можуть викликати відключення електроенергії та порушувати супутниковий зв'язок і радіозв'язок.

Британські вчені прогнозують, що майбутня геомагнітна буря буде незначною, і не очікують значних порушень.

"В цей час на видимому диску Сонця є п'ять пронумерованих областей сонячних плям, які генерують сонячні спалахи, сплески електромагнітного випромінювання, які також впливають на Землю", - йдеться в публікації.

Також зазначається, що на відміну від CME, для прибуття яких потрібно до трьох днів, сонячні спалахи досягають планети зі швидкістю світла.

За даними Метеобюро Британії (U.K. forecaster Met Office), за останні 24 години в найбільш активній області сонячних плям сталося 3 спалахи середнього класу, які викликали незначні відключення радіо. Синоптики очікують нових спалахів найближчими днями.

На додаток до двох CME, є також посилення сонячного вітру, що виходить від корональної діри, що поліпшить прояви аврори, очікувані до кінця цього тижня.