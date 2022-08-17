Солнечные вспышки-"каннибалы" вызовут на Земле магнитные бури и необычные северные сияния

Солнце выкинуло в сторону Земли за последние пару дней два облака плазмы, которые спровоцируют магнитные бури , а также появление зрелищных полярных сияний в нехарактерных для этого явления регионах нашей планеты. Плазменные массы при этом по дороге могут "съесть" друг друга.

По данным Метеорологического бюро Великобритании, два выброса корональной массы (CME), извержения заряженных частиц из верхних слоев атмосферы Солнца, известных как корона, произошли 14 и 15 августа.

Когда облака плазмы пересекают расстояние в 150 миллионов километров между звездой и нашей планетой, они могут поглощать друг друга, создавая единый сверхмощный CME.

Отмечается, что такая каннибализация CME происходит, когда Солнце запускает два извержения в течение короткого периода времени, причем второе из двух более энергично и, следовательно, быстрее, чем первое.

В настоящее время ожидается, что двойной CME достигнет Земли уже завтра - в четверг, 18 августа. Он может вызвать появление полярных сияний, которые можно будет увидеть на юге, в Нью-Йорке и на севере Англии, то есть в регионах, где они обычно не наблюдаются.

Полярные сияния являются побочным продуктом геомагнитных бурь, вызванных взаимодействием между магнитным полем Земли и намагниченной плазмой Солнца. В дополнение к этим завораживающим явлениям геомагнитные бури также могут вызывать отключения электроэнергии и нарушать спутниковую связь и радиосвязь.

Британские ученые прогнозируют, что предстоящая геомагнитная буря будет незначительной, и не ожидают значительных нарушений.

"В настоящее время на видимом диске Солнца имеется пять пронумерованных областей солнечных пятен, которые генерируют солнечные вспышки, всплески электромагнитного излучения, которые также воздействуют на Землю", - говорится в публикации.

Также отмечается, что в отличие от CME, для прибытия которых требуется до трех дней, солнечные вспышки достигают планеты со скоростью света.

По данным Метеобюро Британии (U.K. forecaster Met Office), за последние 24 часа в наиболее активной области солнечных пятен произошло 3 вспышки среднего класса, которые вызвали незначительные отключения радио. Синоптики ожидают новых вспышек в ближайшие дни.

В дополнение к двум CME, есть также усиление солнечного ветра, исходящего от корональной дыры, что улучшит проявления полярных сияний, ожидаемые к концу этой недели.