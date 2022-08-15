Землю накриє затяжною магнітною бурею: голови болітимуть у всіх
У найближчі кілька днів Землю накриє затяжною магнітною бурею, яка може тривати від 2 до 5 днів. Вона буде пов'язана з викидом на Сонці, який стався на минулих вихідних.
Про це повідомляє SpaceWeather.
За даними вчених, магнітна буря накриє Землю вже ввечері в середу, 17 серпня - через викид на Сонці (СМЕ). Нестабільною буде геомагнітна активність і в четвер, 18 серпня. Це пов'язано з потоком сонячного вітру, який рухається в бік Землі на великій швидкість.
Люди з підвищеною метео чутливістю можуть відчути погіршення самопочуття вдень в середу, а полегшення прийде не раніше п'ятниці.
СМЕ в бік Землі було викинуто під час" виверження темної плазми", яке сталося на сонці 14 серпня. Компонент СМЕ, згідно зі спостереженнями, рухається в бік Землі й це може викликати помірні магнітні бурі.
Не виключено, що магнітні коливання затягнуться і магнітна буря рівня G1 затримається до 20 серпня.
Як впливає магнітна буря
Науково не доведено, що магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людини. Однак саме в ці дні люди скаржаться на сильні головні болі та погіршення самопочуття:
- Швидка стомлюваність
- Проблеми зі сном
- Скачки тиску і прискорене серцебиття
- Порушення концентрації уваги
- Підвищена емоційність, психологічні розлади
- Загострення хронічних захворювань
- Проблеми з травленням
Що допомагає в дні магнітних бур
Медики дотримуються загальних рекомендацій для тих, на кого магнітні бурі мають вплив - це добре висипатися, знизити фізичне та емоційне напруження, більше дихати свіжим повітрям і вживати в їжу корисні продукти.
Також варто відмовитися від алкоголю, пити більше свіжої води та не налягати на каву. Людям з хронічними захворюваннями потрібно більше відпочивати та тримати під руками необхідні препарати.
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