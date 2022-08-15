Землю накриє затяжною магнітною бурею: голови болітимуть у всіх

У найближчі кілька днів Землю накриє затяжною магнітною бурею, яка може тривати від 2 до 5 днів. Вона буде пов'язана з викидом на Сонці, який стався на минулих вихідних.

За даними вчених, магнітна буря накриє Землю вже ввечері в середу, 17 серпня - через викид на Сонці (СМЕ). Нестабільною буде геомагнітна активність і в четвер, 18 серпня. Це пов'язано з потоком сонячного вітру, який рухається в бік Землі на великій швидкість.

Люди з підвищеною метео чутливістю можуть відчути погіршення самопочуття вдень в середу, а полегшення прийде не раніше п'ятниці.

СМЕ в бік Землі було викинуто під час" виверження темної плазми", яке сталося на сонці 14 серпня. Компонент СМЕ, згідно зі спостереженнями, рухається в бік Землі й це може викликати помірні магнітні бурі.

Не виключено, що магнітні коливання затягнуться і магнітна буря рівня G1 затримається до 20 серпня.

Як впливає магнітна буря

Науково не доведено, що магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людини. Однак саме в ці дні люди скаржаться на сильні головні болі та погіршення самопочуття:

Швидка стомлюваність

Проблеми зі сном

Скачки тиску і прискорене серцебиття

Порушення концентрації уваги

Підвищена емоційність, психологічні розлади

Загострення хронічних захворювань

Проблеми з травленням

Що допомагає в дні магнітних бур

Медики дотримуються загальних рекомендацій для тих, на кого магнітні бурі мають вплив - це добре висипатися, знизити фізичне та емоційне напруження, більше дихати свіжим повітрям і вживати в їжу корисні продукти.

Також варто відмовитися від алкоголю, пити більше свіжої води та не налягати на каву. Людям з хронічними захворюваннями потрібно більше відпочивати та тримати під руками необхідні препарати.