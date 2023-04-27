Соленики на минеральной воде буквально за 5 минут: к чаю, на завтрак или в дорогу

Закарпатские соленики на минеральной воде готовятся очень быстро. Их можно подавать к чаю, первым блюдам, использовать для завтрака или брать с собой в дорогу. Еще их очень любят дети.

Как приготовить такие соленики, рассказала кулинарный блогер Наталья Машика в своем канале на YouTube.

Что вам понадобится:

Мука - 200 г

Сливочное масло или маргарин - 100 г

Твердый тертый сыр - 100 г

Минеральная вода - 250 мл

Сода - ½ чайной ложки

Соль - ½ чайной ложки

Тмин - по вкусу

Как готовить соленики

В миску насыпаем 200 г пшеничной муки, добавляем соль и все перемешиваем. 100 г холодного сливочного масла натираем на крупной терке прямо в муку.

Массу перетираем руками. Берем кусочек твердого сыра и натираем его на мелкой терке. Сыр можно брать любой, но выбирайте не слишком жирный сорт.

Перетираем все руками и добавляем 250 мл минеральной воды. Потом добавляем половину чайной ложки соды, которую нужно погасить уксусом. Еще раз перемешиваем всю массу - должно получиться тесто как на оладьи.

Далее нагреваем вафельницу, погружаем ложку в холодную воду, набираем тесто и выкладываем его на вафельницу.

Можно делать и по-другому - жарить на сковороде, как оладки и выкладывать тонким слоем. Или же выложить ложкой на противень и выпекать в духовке. Для этого разогреваем духовку до 200 градусов и выпекаем минут 5-7.