ua ru
Чт, 27 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Соленики на минеральной воде буквально за 5 минут: к чаю, на завтрак или в дорогу

Новина українською →
Четверг 27 апреля 2023 08:15
Соленики на минеральной воде буквально за 5 минут: к чаю, на завтрак или в дорогу Как сделать соленики на минеральной воде (Кадр из видео)
Автор: Анна Шиканова

Закарпатские соленики на минеральной воде готовятся очень быстро. Их можно подавать к чаю, первым блюдам, использовать для завтрака или брать с собой в дорогу. Еще их очень любят дети.

Как приготовить такие соленики, рассказала кулинарный блогер Наталья Машика в своем канале на YouTube.

Что вам понадобится:

  • Мука - 200 г
  • Сливочное масло или маргарин - 100 г
  • Твердый тертый сыр - 100 г
  • Минеральная вода - 250 мл
  • Сода - ½ чайной ложки
  • Соль - ½ чайной ложки
  • Тмин - по вкусу

Как готовить соленики

В миску насыпаем 200 г пшеничной муки, добавляем соль и все перемешиваем. 100 г холодного сливочного масла натираем на крупной терке прямо в муку.

Массу перетираем руками. Берем кусочек твердого сыра и натираем его на мелкой терке. Сыр можно брать любой, но выбирайте не слишком жирный сорт.

Перетираем все руками и добавляем 250 мл минеральной воды. Потом добавляем половину чайной ложки соды, которую нужно погасить уксусом. Еще раз перемешиваем всю массу - должно получиться тесто как на оладьи.

Далее нагреваем вафельницу, погружаем ложку в холодную воду, набираем тесто и выкладываем его на вафельницу.

Можно делать и по-другому - жарить на сковороде, как оладки и выкладывать тонким слоем. Или же выложить ложкой на противень и выпекать в духовке. Для этого разогреваем духовку до 200 градусов и выпекаем минут 5-7.

Кстати, ранее мы писали о том, как приготовить кныгли из картфеля.

А еще рассказывали рецепт приготовления маминых гомбовцев из творога.

Читайте РБК-Украина в Google News
рецепт приготування страв українська кухня