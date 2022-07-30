Ми робили все неправильно! Як насправді потрібно мити зелень
Якщо ви обполоснули під краном куплений в магазині або у бабусі пучок петрушки, кропу, салату або іншої зелені, ви вже допустили помилку. Просте ополіскування зелені під краном не дає достатнього очищення.
Як же правильно обходитися з зеленню, розповіла дієтолог Анна Антонова.
На її думку, абсолютно неважливо, де була куплена зелень, ймовірність, що "причепом" в організм потрапить живе і неживе сміття дуже велика.
Яке сміття потрапляє разом із зеленню
- залишки грунту, піску, бруду;
- сліди добрив, пестициди, нітрати;
- комахи, яйця гельмінтів, цисти найпростіших і інші мікроорганізми.
Зелень потрібно не мити, а замочувати
Замочування в розчинах допомагає "відклеїти" біологічний баласт і частково нейтралізувати хімічні сполуки.
- Приготуйте простий розчин: на 1 літр води додайте (щось одне на вибір) 1 ст. л столового або яблучного оцту / 1 ст. л кухонної солі / 1 ст. л соди / 1 ст. л лимонного соку.
- Переберіть, обріжте, промийте вручну.
- Замочіть в розчині на 15-20 хвилин.
- Знову ретельно промийте.
- Висушіть паперовими рушниками або в сушарці для зелені.
"По суті, замочування - етап гігієнічної обробки продукту і в наших же інтересах його не пропускати", - зазначила лікар.
Фасовану салатну зелень дієтолог також бажано рекомендує замочувати, навіть з позначкою "мита".
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