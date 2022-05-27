Що можна консервувати, сушити і заморожувати в червні: готуємо запаси на зиму
Заготовки на зиму можна починати робити вже в травні. В кінці весни з'являється перша свіжа зелень, овочі та фрукти. Деякі сезонні продукти дозрівають і з'являються на ринку на дуже короткий період, тому потрібно дочекатися оптимальної ціни й швидко зробити заготовку на зиму.
Що можна консервувати, сушити та заморожувати в червні - читайте в матеріалі нижче.
Методи заготівлі продуктів на зиму:
Консервація - продукти піддають термообробці. Тривалість зберігання при цьому збільшується, але кількість корисних мікроелементів і вітамінів зменшується.
Засолювання, квашення і маринування - чудово підходить для тривалого зберігання.
Заморожування - найпростіший спосіб зберегти всі продукти свіжими разом з вітамінами. Але підходить не всім овочам і фруктам.
Засушування - з продуктів видаляється вся волога. Зберігати такі продукти можна дуже довго.
Що можна заготовити в червні
У червні можна заморожувати та сушити зелень, яка з'являється на городах, в теплицях і на ринках. Кріп, щавель, петрушка, черемша. Перший літній овоч - кабачки. Їх найкраще маринувати та закочувати в банки, а ще - робити кабачкову ікру.
З ягід в перший літній місяць можна заготовити на зиму полуницю, суницю, черешню, шовковицю і яблука ранніх сортів. З усіх фруктів можна робити варення, варити компоти або просто заморозити - окремо або зробити спеціальні порційні пакети.
Листя молодої кропиви - заморозка або засушування
Петрушка, кінза, листя селери, кріп - заморозка, засушування або засолювання
Черемша і папороть - засолювання
Щавель - консервація або заморозка
Ранні гриби - засолювання
Кульбаби - варення
Кабачки - засолювання або маринування, ікра
Черешня - компот, варення, заморозка
Полуниця - компот, джем, заморозка
Малина - варення, компот, джем, повидло, заморозка
Зелений горошок - заморозка
Редис - заморозка
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікар назвав найбезпечніший вид заготовок на зиму.
А також ми розповідали про те, як правильно заморожувати продукти в холодильнику.