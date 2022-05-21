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Кому категорично не можна їсти полуницю і чому

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Субота 21 травня 2022 13:12
Кому категорично не можна їсти полуницю і чому Фото: Полуницю можна їсти не всім (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Прилавки українських магазинів та ринків зарясніли полуницею. І хоча ціна кусюча, багато хто вже почав балувати себе ароматними ягодками. Проте їсти полуницю можна не всім, та й вибрати правильну ягоду - теж ціла наука.

Кому варто відмовитися від полуниці, і як правильно її їсти - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Чим корисна полуниця

Червона ягода багата на вітаміни, мікроелементи та антиоксиданти. Вісім полуниць містять більше вітаміну С, ніж цілий апельсин зі шкіркою.

Полуниця містить також вітамін К та фолієву кислоту. У ній багато калію та магнію - мікроелементів, яких багатьом бракує.

Полуниця багата на низку глікозидів - біологічно-активних сполук, що так чи інакше сприяють молодості та відновленню.

Згідно з дослідженнями, полуниця має антиоксидантну, протизапальну, нейропротекторну дію. Антиоксиданти запобігають окисленню ліпопротеїнів крові та стінок судин, тож полуниця знижує ризик серцево-судинних хвороб. Її компоненти також підвищують чутливість клітин до інсуліну, покращують стан пацієнтів з метаболічним синдромом і навіть знижують ризик раку ротової порожнини, стравоходу та простати.

Кому не можна їсти полуницю

Годуючим мамам. Полуниця - продукт алергенний. Тому, щоб у дитини не виникла алергія, краще відмовся від яскравих ягід на період годування. Якщо сильно хочеться, можете з'їсти 1-2 ягоди і подивитися, як дитина відреагує (чи не буде висипань).

Дітям до 3 років. Якщо дитині ще немає 3 років, від вживання полуниці варто відмовитися. До того ж існує небезпека харчових розладів і отруєнь, адже організм дитини більш чутливий до "хімії", якою можуть напхати ягоди.

Людям із захворюванням нирок. Часте і непомірне вживання полуниці може збільшити ймовірність виникнення каменів у нирках.

Людям з гастритом і виразковою хворобою. У полуниці велика кількість кислоти. Що може призвести до подразнення слизової оболонки шлунку і може стати причиною загострення гастриту і виразкової хвороби.

Тим, хто приймає ліки від тиску. Не можна одночасно їсти полуницю і приймати ліки від тиску на основі енапрілу. Таке поєднання призводить до додаткового навантаження на нирки.

Зазначимо також, що лікарі не радять їсти полуницю на голодний шлунок або відразу після основного приймання їжі, щоб уникнути проблем з травною системою.

Як вибрати ягоду

Звісно ж, найкраща полуниця та, яку ви виростили на своєму городі. Ви точно не напхаєте її шкідливими добривами. Проте не у всіх є така можливість.

Пам'ятайте, що ягоди з нітратами не будуть ароматними. Якісній полуниці притаманний "той самий запах".

Стигла полуниця буде яскраво-червоного кольору, матиме глянцевий блиск, і мати зелені пружні хвостики.

Раніше вчені назвали ягоду, яка вважається королевою у боротьбі зі старінням.

Також ми писали про фрукт, який дуже люблять їсти довгожителі.

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