Сегодня - Покрова Пресвятой Богородицы: традиции и важные запреты большого праздника

14 октября православные верующие в Украине отмечают Покров Пресвятой Богородицы - большой светлый праздник, что символизирует встречу осени и зимы, а связан он со старинной легендой о заступничестве Девы Марии, которая омофором накрыла и защитила Константинополь от захватчиков.

Какие традиции этого праздника, обычаи и важные приметы и запреты - читайте в нашем материале ниже.

История праздника Покрова Пресвятой Богородицы

Как гласят церковные легенды, в этот день в X веке в Константинополе произошло явления Богоматери с ее защитной покровой. Тогдашний центр православия (Царьград) осаждало войско древних русов во главе с Аскольдом, и жители Константинополя собрались во Влахернском храме и молили небеса о помощи.

В ответ на их молитвы произошло чудо явления духа Пресвятой Богородицы в церкви. Она пришла по воздуху в окружении святых, в том числе с Иоанном Предтечей и апостолом Иоанном Богословом. Дева Мария сняла с головы платок и покрыла им всех, кто был в храме, и это заставило захватчиков отступить и покинуть город.

Отметим также, что в истории Украины этот праздник стал одним из главных для еще со времен козачества. Оно отмечается с 1999 года как День украинского казачества. А еще традиционно считается, что на Покров в 1942 году была образована Украинская повстанческая армия, поэтому 14 октября празднуется как день УПА. Кроме того, с 2014 года на праздник Покрова указом президенті біл назначен День защитника и защитницы Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Покров Пресвятой Богородицы - большой украинский праздник. Почему козаки так чтили этот день?

Традиции праздника

В народной традиции в этот день отмечалась встреча осени с зимой. Само название народная этимология связывает с первым снегом, который "покрывал" землю, указывая на близость зимних холодов. Самая главная примета у наших предков была такая: "Какая Покрова - такая и зима".

До 14 октября люди стараются закончить все работы на земле и в поле. Накануне праздника наводили порядок в домах и дворах, а в сам праздник – устраивали праздничные гуляния. этот день впервые растапливали печи для обогрева и старались использовать дрова из яблони, так как считалось, что она принесет тепло на всю зиму.

На Покровы в старину пекли блины и задабривали ими домовых. По вечерам устраивают застолья и гуляния, а угощениями делятся с бедняками и сиротами.

Считается, что с 14 октября можно и нужно гулять свадьбу - с этой даты начинался зимний сезон бракосочетаний. Добавим, что в эту дату незамужние девушки шли обязательно в церковь и ставили свечу у иконы Богородицы, чтобы удачно выйти замуж.

Что нельзя делать на Покрова

Запрещается в этот день заниматься "грязной" работой по дому (стирать, мыть пол, вытирать пыль, гладить белье);

Нельзя сквернословить и ругаться, ссориться, злоупотреблять алкоголем.

Одалживать деньги или просить взаймы.

Отказывать сватам. Если девушка откажет сватам, то ей придется ждать потом еще три года.

Стричься, мыться, обрезать волосы или ногти.

Отказывать в гостеприимстве. Чем богаче будет стол на Покрова и теплее прием для гостей, тем больше достатка в доме.

Основные приметы 14 октября