Сильная молитва на Покров, которая исполнит ваше заветное желание

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы у христиан считается великой церковной датой. В этот день обычно молятся Пресвятой Богородице, чтобы она помогла исполнению желаний, защитила и помогла незамужним девушкам выйти замуж.

14 октября Украина будет отмечать сразу несколько важных праздников - Покров Пресвятой Богородицы, День Украинского казачества и День защитников и защитниц Украины.

На Покрову в древности завершался период сватанья и приготовлений к свадьбам. Была очень важная традиция – девушки, которые хотели вступить в брак именно в этом году, шли в церковь и молились Пресвятой Богородице. Праздник Покрова – покровитель свадеб.

Женатые на Покрову молятся о счастье и благополучии брака. А еще Пресвятая Богородица – защитница нуждающихся и слабых. Ей молятся, чтобы получить защиту.

Кроме того, на Покрову Пресвятой Богородицы молятся, чтобы исполнилось самое заветное желание.

Самая сильная молитва на Покрову

О, Пречистая Дева, Мать Господа Всевышних сил, Неба и земли казацкой Царицы, Богохранимого стольного града Киева и всего государства нашей Украины – Всемогущая Заступница! Прими всевозможные и благодарственные песнопения сии от нас, недостойных рабов Твоих, и вознеси молитвы наши к Престолу Богу и Сыну Твоему, чтобы был милостив к лжи нашим и послал благодать Свою к тем, кто чтит Всечестное имя Твое и с верою и любовью ю поклоняется благовестной иконе Твоей. О, Владычице Пресвятая, помилуй немощных людей твоих, избавь нас от уныния, отчаяния, гнева, вражды, недоверия, зависти, клеветы, ненависти, тщеславия и гордости бесовской, а потому сжалься о всех нас милосердием Твоим.

Подними нас из глубины греховной и просвети сердечные глаза наши, чтобы видеть Спасение. Будь милосердным и здесь, и там: как на стороне земного бытия, так и на Страшном Суде Сына Твоего. Ты после Бога первая наша надежда и заступница всех прибегающих к тебе с верой.

Сохрани соборность земли нашей Украинской, покрой нас Святым Твоим Омофором от посягательства злых нечистых сил и всякого супостата, да будет в стране нашей правда Господня, и да сохранится в народе нашем святодедский язык и обычаи. Ибо молимся к Тебе Пречистая и Непорочная Дева как к Всемогущей Заступнице и Виновнице спасения нашего и величаем Святое и Величественное имя Отца и Сына и Святого Духа в Троице славимого и поклоняемого Богу, ныне и постоянно и во веки веков. Аминь.

Молитва о замужестве

О, Пресвятая Дева Мария, прими молитву сию от меня, недостойного раба Твоего, и вознеси ее к Престолу Бога Твоего Сына, да будет милостив к просьбам нашим. Прибегаю к Тебе как к Заступнице нашей: услышь нас, молящихся Тебе, покрой нас покровом Твоим и испроси у Бога Сына Твоего для нас всех благ: супругам любви и согласия, детям послушания, обиженным терпением, скорбным благодушия, всем нам духа разума, духа милосердия и кротости, духа чистоты и правды.

Сохрани меня от гордости и самолюбия, дай мне охоту к труду и благослови труды мои. Как Закон Господа Бога нашего повелевает людям в честных супругах жить, то приведи меня, Матерь Божия, к нему, не для ублажения желанию моему, но для выполнения назначения Отца нашего Святого, ибо Он Сам сказал: нехорошо человеку быть одному и, сотворив ему женщину на помощницу, благословил их расти, умножаться и населять землю. Аминь

Пресвятая Богородица, выслушай смиренную молитву из глубины девичьего сердца моего: дай мне человека честного и благочестивого, чтобы мы в любви с ним и согласии прославляли Тебя, милосердного Бога: Отца, и Сына, и Святого Духа, ныне и во веки веков. Аминь.

Молитва о защите

Помяни нас в твоих молитвах, госпожа Дева Богородица, но не погибнем за умножение грехов наших, покрой нас от всякого зла и свирепых напастей; на Тебя, ибо надеемся и, покров твоего свято чтим, тебя величаем.