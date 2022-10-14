Сьогодні - Покрова Пресвятої Богородиці: традиції і важливі заборони великого свята

14 жовтня православні віруючі в Україні відзначають Покрова Пресвятої Богородиці - велике світле свято, що символізує зустріч осені та зими, а пов'язане воно зі старовинною легендою про заступництво Діви Марії, яка омофором накрила та захистила Константинополь від загарбників.

Які традиції цього свята, звичаї та важливі прикмети та заборони - читайте у нашому матеріалі нижче.

Історія свята Покрови Пресвятої Богородиці

Як свідчать церковні легенди, цього дня у X столітті в Константинополі відбулося явлення Богоматері з її захисною покровою. Тодішній центр православ'я (Царгород) осадило військо стародавніх русів на чолі з Аскольдом, і жителі Константинополя зібралися у Влахернському храмі та молили небеса про допомогу.

У відповідь на їхні молитви сталося чудо явлення духа Пресвятої Богородиці у церкві. Вона прийшла повітрям в оточенні святих, у тому числі з Іоанном Предтечею та з апостолом Іоанном Богословом. Діва Марія зняла з голови хустку і покрила їм усіх, хто був у храмі, і це змусило загарбників відступити та залишити місто.

Зауважимо, що є й інша версія щодо того, що стало натхненням для свята - а саме видіння Андрія юродивого під час облоги Константинополя військами агарян.

Пресвята Богородиця з'явилася мешканцям міста у храмі та прийняла їх під свій захист покров. Після цього війська противника відступили, а місто було врятовано.

Зазначимо також, що в історії України це свято стало одним із головних для ще з часів козацтва. Воно відзначається з 1999 року як День українського козацтва. А ще традиційно вважається, що на Покров у 1942 році було утворено Українську повстанську армію, тому 14 жовтня святкується як день УПА. Крім того, з 2014 року на свято Покрови указом президенті був призначений День захисника та захисниці України.

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Козацька ікона Покрови Пресвятої Богородиці - ікона "Покрова" з портретом гетьмана Богдана Хмельницького (фото: namu.kiev.ua)

Традиції свята

У народній традиції цього дня відзначалася зустріч осені із зимою. Сама назва народна етимологія пов'язує з першим снігом, який покривав землю, вказуючи на близькість зимових холодів. Найголовніша прикмета у наших предків була така: "Яка Покрова - така і зима".

До 14 жовтня люди намагаються закінчити всі роботи на землі та в полі. Напередодні свята наводили лад у будинках та дворах, а в саме свято - влаштовували святкові гуляння. Цей день вперше розтоплювали печі для обігріву і намагалися використовувати дрова з яблуні, бо вважалося, що вона принесе тепло на всю зиму.

На Покрови за старих часів пекли млинці та задобрювали ними домовиків. Вечорами влаштовують застілля та гуляння, а частуваннями діляться з бідняками та сиротами.

Вважається, що з 14 жовтня можна і потрібно гуляти весілля - з цієї дати розпочинався зимовий сезон одружень. Додамо, що цієї дати незаміжні дівчата обов'язково йшли до церкви і ставили свічку біля ікони Богородиці, щоб вдало вийти заміж.

Що не можна робити на Покрові

Забороняється цього дня займатися "брудною" роботою по дому (прати, мити підлогу, витирати пил, прасувати);

Не можна поганословити і лаятись, сваритися, зловживати алкоголем.

Позичати гроші або просити у позику.

Відмовляти сватам. Якщо дівчина відмовить сватам, їй доведеться чекати потім ще три роки.

Стригтися, митися, обрізати волосся чи нігті.

Відмовляти у гостинності. Чим багатшим буде стіл на Покрову та тепліше прийом для гостей, тим більше статків у будинку.

Основні прикмети 14 жовтня