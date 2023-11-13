От Романа до Иордана по-новому: как будем праздновать самые главные зимние праздники

С 1 сентября 2023 Украина перешла на новый церковный календарь - новоюлианский. Согласно новому календарю почти все церковные праздники и дни ангела сдвинулись на 13 дней вперед. Поэтому у традиционных праздников "украинского рамадана" - теперь новые даты.

От Романа до Иордана

Это выражение народное и часто говорят - "от Романа до Иордана - украинский рамадан". Эта поговорка говорит о ряде зимних праздников, начинающихся от зимнего Романа, ранее праздновавшегося 1 декабря – до Иордана (по старому календарю был 19 января).

После перехода на новый юлианский календарь, даты всех этих праздников изменятся и сдвинутся. Теперь цикл праздников будет начинаться с 18 ноября и заканчиваться 7 января.

Что и когда будем отмечать

Святого Романа

Память святого мученика Романа Кесарийского будут отмечать 18 ноября. Этому святому молятся, чтобы улучшить свое благосостояние. Утром обязательно идут в церковь, потому что с древности верили, что это принесет прибыль. А еще в этот день смотрели на погоду, потому что за ней угадывали прогноз на всю зиму.

Святой Екатерины

24 ноября будем отмечать день Святой великомученицы Екатерины (7 декабря по старому стилю). Она считается защитницей женщин и ее день - женский праздник. В древности это был праздник девичьей судьбы. В этот день девушки проводят первые зимние вечерницы и угощали молодых людей. Можно петь колядки, но танцевать нельзя, потому что пост.

Введение в храм Пресвятой Богородицы

Введение в храм Пресвятой Богородицы или Третья Пречистая теперь будет отмечаться 21 ноября (по старому стилю 4 декабря). Это один из двенадцати важнейших христианских праздников. В этот день обращаются к Пресвятой Богородице с просьбами и молитвами. Первым в дом должен зайти мужчина, а из дома ничего одалживать нельзя.

Андрея Первозванного

День Андрея теперь будут отмечать 30 ноября (по старому стилю 13 декабря). Андрей Первозванный – один из 12 апостолов Христа. Именно этот ученик Сына Божия принес христианскую веру на землю Руси.

На Андрея начинаются первые зимние гадания, проводят разные ритуалы и обряды.

Верующие в этот день идут на праздничную службу, незамужние девушки и женщины молятся о счастливой семейной жизни.

Святого Николая

Самый любимый праздник всех украинских детей - День Святого Николая теперь будем праздновать 6 декабря (по старому стилю 19 декабря). В этот день чтят память христианского святого Николая Чудотворца (Мирликийского).

По традиции святой Николай оставляет послушным детям ночью под подушкой подарок. Накануне праздника дети пишут письма Николаю и кладут их в почтовый ящик. Непослушные дети получат ризочки (прутики).

Святой Анны

Еще один важный религиозный праздник отмечать будем теперь 9 декабря (по старому стилю 22 декабря). Церковь чтит память святой Анны, которая была матерью Девы Марии. Именно в этот день была зачата Богородица. В нарде этот праздник называют "Анна Зимняя" или "Анна Холодная". Пресвятая считается покровительницей женщин, беременных девушек и матерей.

Сочельник

Один из самых важных и великих христианских праздников будем отмечать 24 декабря (по старому стилю 6 января). По традиции в этот день на небе появилась Вифлеемская звезда, сообщившая людям о рождении Спасителя и Сына Божьего.

Традиции Сочельника: на столе должно быть 12 постных блюд и самое главное - кутья. Вечером перед Рождеством вспоминают всех умерших, на столе для них оставляют тарелку и рюмку. А к ужину должна собраться вся семья.

Рождество Христово

В этом году Украина будет отмечать Рождество вместе со всем миром - 25 декабря (по старому стилю 7 января). Это день рождения Иисуса Христа. Рождество принадлежит к большим христианским праздникам, Двунадесятым непереходным праздникам. В церквях проводят праздничные богослужения, звучат колядки и поздравления. Также традиционно ставят вертепы.

Собор Святой Богородицы

Этот праздник отмечают сразу после Рождества - 26 декабря (по старому стилю 8 января). В этот день чтят память Пресвятой Богородицы Девы Марии, родившей Сына Божьего.

Маланки

Веселый рождественский праздник Маланки в этом году будут праздновать 31 декабря (по старому стилю 13 января). Маланка – это церковный праздник, а также еще и народный. На Маланки молодежь "водит козу" всю ночь и колядует.

Обрезание Господне и Святого Василия

Обрезание Господне традиционно празднуется на восьмой день после Рождества – 1 января (по старому стилю 14 января). Это праздник в память о евангельском событии осуществления иудейского ритуала обрезания новорожденному Христу.

Также дата совпадает с еще одним праздником – Святого Василия, чествования памяти архиепископа Кесарии Каппадокийского, вселенского учителя церкви. Он призвал любить ближних, домотать бедным и отвергать ересь.

А еще на Василия засевают дома зерном, потому что он покровитель земледелия. В этот день колядуют и поют песни. Первый посевщик должен быть мужчиной, который принесет в дом счастье.

Второй Святой вечер

Второй Святой вечер празднуют накануне Крещения. Христиане отмечают так называемую "Голодную кутью". В этом году - 5 января (по старому календарю 18 января).

Вечером украинцы собираются на еще один праздничный ужин, когда засияет вечерняя заря. На ужин подают постные блюда. После ужина нужно собрать все ложки в одну миску, а сверху ставят хлеб, "чтобы хлеб уродился". В этот вечер щедровать ходят девушки.

Крещение

Еще зимний рождественский праздник - это Крещение Господне. Теперь мы будем его праздновать 6 января (по старому стилю 19 января). В этот день отмечают совершение Таинства Крещения, которое Христос совершил в возрасте 30 лет на реке Иордан.

В этот день освящают воду, которая является главным символом праздника. С древности верят, что эта вода обладает целебными свойствами и ею можно преодолеть разные неприятности. Ее хранят круглый год и она не портится. А еще в этот день ныряют в проруби.

Иоанна Крестителя

Последний зимний рождественский праздник - это чествование того, кто крестил Иисуса в реке Иордан. Поэтому 7 января будем праздновать Собор Предтечи и Крестителя Господня святого Иоанна Крестителя, или как говорят в народе - Иоанна Крестителя.

В народе говорят: "Иван Предтеча берет праздники на плечи", потому что это завершение цикла рождественских праздников.