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Сегодня самый длинный день в году. Что нужно делать в солнцестоянее и что запрещено

Четверг 20 июня 2024 06:45
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Сегодня самый длинный день в году. Что нужно делать в солнцестоянее и что запрещено Сегодня – самый длинный день в году (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

День летнего солнцестояния (самый длинный день в году) 20 июня 2024 года - событие, которое в Украине издавна имеет свои особенности и традиции.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что сегодня категорически нельзя делать, а что - наоборот - нужно сделать обязательно.

Почему летнее солнцестояние сегодня?

Летнее солнцестояние 2024 года приходится на 20 июня. Это несколько раньше обычного. Связан этот "перенос" с тем, что нынешний год - високосный.

Летнее солнцестояние 2024 года состоится в 23:50 по киевскому времени. В этот момент центр Солнца будет проходить через самую северную точку эклиптики. В этот день высота подъема Солнца на небосводе считается самой высокой.

К слову, в Киеве сегодня Солнце встало в 4:44 и зайдет в 21:14. Таким образом, продолжительность дня будет 16 часов и 30 минут, а ночь продлится всего 7 часов 30 минут.

Что нужно делать в день летнего солнцестояния 20 июня

День летнего солнцестояния - это прекрасное время, чтобы начать новую жизнь, избавиться от негатива и зарядиться положительной энергией.

Сегодня хорошо бы искупаться в водоеме, ведь считается, что вода в этот день смывает все негативные мысли и эмоции, а также болезни.

Также следует собрать травы и цветы, ведь они обладают особой силой в этот день. Их можно использовать для приготовления настоев, чаев, оберегов.

Если запланировали поход в парикмахерскую - смело делайте новую прическу. Сегодня для этого очень удачный день.

Загадайте желание. Есть вероятность, что самые заветные обязательно сбудутся.

И главное: проведите сегодняшний день с близкими людьми. Это собственно нужно делать не только в день летнего солнцестояния.

Помимо вышеперечисленного, в день летнего солнцестояния рекомендовано:

  • Носить одежду светлых цветов.
  • Украсьте свой дом цветами и травами.
  • Медитировать и визуализировать свои желания.
  • Слушать веселую музыку.
  • Танцевать и петь.
  • Делать хорошие дела.

Что нельзя делать сегодня

Сегодня нельзя ссориться, ругаться и материться, потому что негативные эмоции и слова могут привлечь неудачи и беды.

Не рекомендуется поднимать деньги и другие потерянные кем-то предметы - они несут отрицательную энергию и неудачу.

Также не стоит давать или давать взаймы кому-то (можно отдать вместе со своим счастьем и успехом).

Считается, что сегодня нельзя унывать и думать о плохом, ведь негативные мысли могут надолго застрять в вашей голове.

В день летнего солнцестояния не рекомендуется употреблять мясо. Лучше питаться вегетарианской пищей, чтобы очистить организм.

Не рекомендуется также заниматься тяжелым физическим трудом. А лучше отдохнуть и посвятить время себе и, как мы уже советовали, близким.

Кроме всего прочего сегодня нельзя:

  • Лениться
  • Отказываться от помощи
  • Сомневаться в себе
  • Завидовать другим
  • Много говорить о своих проблемах
  • Критиковать и обсуждать других людей за глаза
  • Желать кому-то зла

Традиции и приметы дня летнего солнцестояния

Традиционно день летнего солнцестояния полон многих обрядов и поверий, а также примет.

Да, с давних времен люди верили, что в этот день магическая сила природы растет, поэтому гадали на будущее, собирали целебные травы, искали сокровища и проводили разные ритуалы.

В этот день теплая и солнечная погода предвещала обильный урожай с обильным зерном. Дождливая погода обещала мизерный урожай.

Чтобы предугадать грозу, наши предки прислушивались к лесу. Перед грозой он затихал, словно ощущая приближение ненастья. Также они обращали внимание на гром: если он долго гремел, это предвещало град.

Еще бытуют такие народные приметы:

  • Много росы - до обильного урожая.
  • Звездное небо - к удачному грибному сезону.
  • Перепела летят близко к человеческому жилью - зима будет суровой.
  • Муравьи спрятались в муравейник - к ливню.
  • Вечерняя роса легла рано - следующий день будет солнечным.
  • Проснуться к рассвету и "поздравить" солнце - к крепкому здоровью.

Кроме того, сны, которые вам приснились этой ночью, могут быть вещими.

Главное помнить: день летнего солнцестояния - это время света, природы и внутренней гармонии. Важно использовать эту мощную энергию для положительных изменений и начинаний, а также для укрепления связи с собой и окружающим миром.

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При написании материала использовались следующие источники: Википедия, AstroVed, Universe Space Tech, Spiritual Gangster.

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