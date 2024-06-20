Сегодня самый длинный день в году. Что нужно делать в солнцестоянее и что запрещено
День летнего солнцестояния (самый длинный день в году) 20 июня 2024 года - событие, которое в Украине издавна имеет свои особенности и традиции.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что сегодня категорически нельзя делать, а что - наоборот - нужно сделать обязательно.
Почему летнее солнцестояние сегодня?
Летнее солнцестояние 2024 года приходится на 20 июня. Это несколько раньше обычного. Связан этот "перенос" с тем, что нынешний год - високосный.
Летнее солнцестояние 2024 года состоится в 23:50 по киевскому времени. В этот момент центр Солнца будет проходить через самую северную точку эклиптики. В этот день высота подъема Солнца на небосводе считается самой высокой.
К слову, в Киеве сегодня Солнце встало в 4:44 и зайдет в 21:14. Таким образом, продолжительность дня будет 16 часов и 30 минут, а ночь продлится всего 7 часов 30 минут.
Что нужно делать в день летнего солнцестояния 20 июня
День летнего солнцестояния - это прекрасное время, чтобы начать новую жизнь, избавиться от негатива и зарядиться положительной энергией.
Сегодня хорошо бы искупаться в водоеме, ведь считается, что вода в этот день смывает все негативные мысли и эмоции, а также болезни.
Также следует собрать травы и цветы, ведь они обладают особой силой в этот день. Их можно использовать для приготовления настоев, чаев, оберегов.
Если запланировали поход в парикмахерскую - смело делайте новую прическу. Сегодня для этого очень удачный день.
Загадайте желание. Есть вероятность, что самые заветные обязательно сбудутся.
И главное: проведите сегодняшний день с близкими людьми. Это собственно нужно делать не только в день летнего солнцестояния.
Помимо вышеперечисленного, в день летнего солнцестояния рекомендовано:
- Носить одежду светлых цветов.
- Украсьте свой дом цветами и травами.
- Медитировать и визуализировать свои желания.
- Слушать веселую музыку.
- Танцевать и петь.
- Делать хорошие дела.
Что нельзя делать сегодня
Сегодня нельзя ссориться, ругаться и материться, потому что негативные эмоции и слова могут привлечь неудачи и беды.
Не рекомендуется поднимать деньги и другие потерянные кем-то предметы - они несут отрицательную энергию и неудачу.
Также не стоит давать или давать взаймы кому-то (можно отдать вместе со своим счастьем и успехом).
Считается, что сегодня нельзя унывать и думать о плохом, ведь негативные мысли могут надолго застрять в вашей голове.
В день летнего солнцестояния не рекомендуется употреблять мясо. Лучше питаться вегетарианской пищей, чтобы очистить организм.
Не рекомендуется также заниматься тяжелым физическим трудом. А лучше отдохнуть и посвятить время себе и, как мы уже советовали, близким.
Кроме всего прочего сегодня нельзя:
- Лениться
- Отказываться от помощи
- Сомневаться в себе
- Завидовать другим
- Много говорить о своих проблемах
- Критиковать и обсуждать других людей за глаза
- Желать кому-то зла
Традиции и приметы дня летнего солнцестояния
Традиционно день летнего солнцестояния полон многих обрядов и поверий, а также примет.
Да, с давних времен люди верили, что в этот день магическая сила природы растет, поэтому гадали на будущее, собирали целебные травы, искали сокровища и проводили разные ритуалы.
В этот день теплая и солнечная погода предвещала обильный урожай с обильным зерном. Дождливая погода обещала мизерный урожай.
Чтобы предугадать грозу, наши предки прислушивались к лесу. Перед грозой он затихал, словно ощущая приближение ненастья. Также они обращали внимание на гром: если он долго гремел, это предвещало град.
Еще бытуют такие народные приметы:
- Много росы - до обильного урожая.
- Звездное небо - к удачному грибному сезону.
- Перепела летят близко к человеческому жилью - зима будет суровой.
- Муравьи спрятались в муравейник - к ливню.
- Вечерняя роса легла рано - следующий день будет солнечным.
- Проснуться к рассвету и "поздравить" солнце - к крепкому здоровью.
Кроме того, сны, которые вам приснились этой ночью, могут быть вещими.
Главное помнить: день летнего солнцестояния - это время света, природы и внутренней гармонии. Важно использовать эту мощную энергию для положительных изменений и начинаний, а также для укрепления связи с собой и окружающим миром.
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При написании материала использовались следующие источники: Википедия, AstroVed, Universe Space Tech, Spiritual Gangster.