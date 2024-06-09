Когда Петра и Павла 2024 по новому календарю: дата, запреты и традиции праздника

Праздник Петра и Павла - особый день для верующих, когда они чествуют двух апостолов, вспоминая их жизнь и деяния. Раньше их память чествовали 12 июля, но после смены календаря дата празднования изменилась.

Когда в этом году празднуют Петра и Павла

В 2024 году украинцы будут отмечать праздник Петра и Павла 29 июня.

Этот праздник впервые официально отметили верующие в 324 году. Согласно церковным преданиям, именно тогда в Константинополе были построены храмы в честь святых апостолов Петра и Павла.

С IV века священники проводили обряды чествования этих апостолов 29 июня. Именно в этот день мощи святых были перенесены в храм в Константинополе, что явилось поводом для большого празднования.

День апостолов Петра и Павла (иллюстрация: Википедия)

История праздника

Апостолы Петр и Павел, известные как последователи Христа, начали свою миссию после Его смерти и воскресения, проповедуя Евангелие по всему миру. Раньше они носили имена Саул и Симон и являлись язычниками, но после принятия крещения получили новые имена.

Согласно легендам, Петр был распят вниз головой, а Павел был обезглавлен за свою веру в Иисуса. Поэтому христиане молятся к ним как к покровителям и отмечают их память в день смерти.

Петр родился в Вифсаиде и был рыбаком, до крещения носил имя Симон. Евангелие содержит много рассказов об этом святом, потому что он был очень близок к Иисусу. Петр известен как мужественный проповедник Евангелия, особенно во время Пятидесятницы, когда он смог обратить в веру более 8 тысяч человек.

Апостол Павел, которого первоначально звали Савл, так же принял новое имя после принятия веры во Христа. Он родился в Тарсе и активно распространял христианство. Павел был признан столбом Церкви и обладал титулом первоверховного апостола благодаря своей преданности и трудолюбию.

Марка от Укрпочты "Праздник Петра и Павла" (иллюстрация: Википедия)

Традиции и народные приметы

Среди украинцев праздник Петра и Павла символизировал наступление лета и начало подготовки к осени. В народе этот праздник называли "Петров день" и считали его "верхушкой лета". Обычно этот день начинался с генеральной уборки: белили дома, доставали новые полотенца, чтоб украсить комнаты.

Особое внимание к празднику уделяли девушки, которые плели венки из полевых цветов, обязательно добавляя красные маки. Они организовывали веселые гуляния, гадали на будущих избранников, пели и танцевали.

Утром верующие шли в церковь на богослужение, а потом хозяйки готовили сырные бабы, которыми угощали всю семью. По легенде, это любимое блюдо Петра и Павла, которое они регулярно употребляли во время путешествий.

Есть народные приметы, связанные с этим днем. Верили, что холодный день Петра и Павла предвещает голодный год, а жара на Петра сулит холодное Рождество. Святому Павлу молились первые украинские предприниматели, а Петру - моряки.