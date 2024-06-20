Сьогодні найдовший день в році. Що треба робити у сонцестояння і що заборонено

День літнього сонцестояння (найдовший день у році) 20 червня 2024 - подія, яка в Україні здавна має свої особливості і традиції.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що сьогодні категорично не можна робити, а що - навпаки - треба зробити обов’язково.

Чому літнє сонцестояння саме сьогодні?

Літнє сонцестояння 2024 припадає на 20 червня. Це дещо раніше, ніж зазвичай. Пов'язаний це "перенесення" з тим, що нинішній рік - високосний.

Літнє сонцестояння 2024 відбудеться об 23:50 за київським часом. У цей момент центр Сонця проходитиме через найпівнічнішу точку екліптики. Цього дня висота підйому Сонця на небосхилі вважається найвищою.

До слова, у Києві сьогодні Сонце встало о 4:44 і зайде о 21:14. Таким чином тривалість дня буде 16 годин і 30 хвилин, а ніч триватиме всього 7 годин 30 хвилин.

Що треба робити в день літнього сонцестояння 20 червня

День літнього сонцестояння - це чудовий час, щоб почати нове життя, позбутися негативу та зарядитися позитивною енергією.

Сьогодні добре було б скупатися у водоймі, адже вважається, що вода цього дня змиває всі негативні думки та емоції, а також хвороби.

Також варто зібрати трави та квіти, адже вони мають особливу силу в цей день. Їх можна використовувати для приготування настоїв, чаїв, оберегів.

Якщо запланували похід до перукарні - сміло робіть нову зачіску. Сьогодні для цього дуже вдалий день.

Загадайте бажання. Є ймовірність, що найзаповітніші обов’язково збудуться.

І головне: проведіть сьогоднішній день з близькими людьми. Це, власне, потрібно робити не лише у день літнього сонцестояння.

Окрім вищезазначеного, в день літнього сонцестояння рекомендовано:

Носити одяг світлих кольорів.

Прикрасити свій будинок квітами та травами.

Медитувати та візуалізувати свої бажання.

Слухати веселу музику.

Танцювати та співати.

Робити добрі справи.

Що не можна робити сьогодні

Сьогодні не можна сваритися, лаятися та матюкатися, бо негативні емоції та слова можуть притягнути невдачі та біди.

Не рекомендується підіймати гроші та інші загублені кимось предмети - вони несуть негативну енергію і невдачу.

Також не варто давати або позичати комусь щось (можна віддати разом зі своїм щастям і успіхом).

Вважається, що сьогодні не можна сумувати та думати про погане, адже негативні думки можуть надовго застрягти у вашій голові.

В день літнього сонцестояння не рекомендується вживати м’ясо. Краще харчуватися вегетаріанською їжею, щоб очистити організм.

Не рекомендується також займатися тяжкою фізичною працею. Натомість краще відпочити та присвятити час собі та, як ми вже радили, близьким.

Крім всього іншого сьогодні не можна:

Лінуватися

Відмовлятися від допомоги

Сумніватися у собі

Заздрити іншим

Багато говорити про свої проблеми

Критикувати та обговорювати інших людей позаочі

Бажати комусь зла

Традиції і прикмети дня літнього сонцестояння

Традиційно день літнього сонцестояння сповнений багатьох обрядів та повір'їв, а також прикмет.

Так, з давніх часів люди вірили, що в цей день магічна сила природи зростає, тому ворожили на майбутнє, збирали цілющі трави, шукали скарби та проводили різні ритуали.

Тепла та сонячна погода цього дня віщувала щедрий врожай з великим, рясним зерном. Натомість дощова погода обіцяла мізерний урожай.

Щоб передбачити грозу, наші предки прислуховувалися до лісу. Перед грозою він затихав, ніби відчуваючи наближення негоди. Також вони звертали увагу на грім: якщо він довго гримів, це віщувало град.

Ще побутують такі народні прикмети:

Багато роси - до рясного врожаю.

Зоряне небо - до вдалого грибного сезону.

Перепелиці летять близько до людського житла - зима буде суворою.

Мурахи сховалися у мурашник - до зливи.

Вечірня роса лягла рано - наступний день буде сонячним.

Прокинутися до світанку і "привітати" сонце - до міцного здоров'я.

Окрім того, сни, що вам наснилися цієї ночі, можуть бути віщими.

Головне пам’ятати: день літнього сонцестояння - це час світла, природи та внутрішньої гармонії. Важливо використати цю потужну енергію для позитивних змін і починань, а також для зміцнення зв'язку із собою та навколишнім світом.