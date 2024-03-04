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София Ротару почтила память Владимира Ивасюка: "горжусь совместным творчеством" (видео)

Понедельник 04 марта 2024 21:32
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София Ротару почтила память Владимира Ивасюка: "горжусь совместным творчеством" (видео) София Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)
Автор: Иванна Пашкевич

Певица София Ротару в своих соцсетях почтила память гениального композитора Владимира Ивасюка, которому 4 марта должно было исполниться 75 лет.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы.

София Ротару поблагодарила композитора

Артистка опубликовала отрывок из музыкального фильма Виктора Стороженко "Песня всегда с нами", снятого в 1975 году.

В этом фрагменте Ротару исполняет "Балладу о двух скрипках". Музыку к ней весной 1971-го написал Владимир Ивасюк.

Это первая его песня, которую исполнила знаменитость.

"Благодарю и горжусь общим творчеством", - написала певица и указала, что композитору исполнилось бы 75.

Отметим, что творческий союз Ивасюка и Ротару музыковеды называли одним из самых ярких в отечественной музыке.

Они сотрудничали почти десять лет. Активнее всего - всего несколько лет, в начале 70-х.

София Ротару почтила память Владимира Ивасюка: &quot;горжусь совместным творчеством&quot; (видео)

София Ротару и Владимир Ивасюк (фото: instagram.com/sofia_rotaru_fan_ru)

Раньше мы делали подборку из 5 легендарных песен Владимира Ивасюка, которые пронесутся сквозь века.

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