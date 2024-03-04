5 легендарных песен Владимира Ивасюка, которые пронесутся сквозь века

За свою жизнь Ивасюк успел написать 107 песен и 53 инструментальных произведения, большинство из них стали легендарными.

РБК-Украина (проект Styler) сделало подборку самых легендарных песен Ивасюка и охотно делится с вами.

Червона рута

Эта работа композитора стала одной из самых знаменитых украинских песен в мире. Она была выпущена 1 января 1971 года.

Я піду в далекі гори

Еще при студенчестве Черновицкого медицинского института Владимир написал этот шедевр, ставший очень популярной песней, а именно в 1968 году. Именно ее перепели многие артисты.

Залишені квіти

Одна из первых песен, к которым композитор сочинил только слова. А вот музыку к ней в 1967 году написал композитор Валерий Громцев. Она стала популярной в исполнении не менее легендарной певицы Софии Ротару.

Водограй

Эту композицию Ивасюк написал в 1970 году. Эта песня стала лучшей в СССР на тогдашнем творческом конкурсе "Песня-72".

Балада про мальви

Владимир самостоятельно исполнил эту балладу, поскольку чувствовал написанную собственноручно музыку. А вот автором стихов является Богдан Гура.