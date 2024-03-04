ua en ru
Пн, 04 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Софія Ротару вшанувала пам'ять Володимира Івасюка: "пишаюсь спільною творчістю" (відео)

Понеділок 04 березня 2024 21:32
UA EN RU
Софія Ротару вшанувала пам'ять Володимира Івасюка: "пишаюсь спільною творчістю" (відео) София Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)
Автор: Іванна Пашкевич

Співачка Софія Ротару у своїх соцмережах вшанувала пам'ять геніального композитора Володимира Івасюка, якому 4 березня мало б виповнитися 75 років.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавиці.

Софія Ротару подякувала композитору

Артистка опублікувала уривок з музичного фільма Віктора Стороженка "Пісня завжди з нами", знятого у 1975 році.

У цьому фрагменті Ротару виконує "Баладу про дві скрипки". Музику до неї навесні 1971 року написав Володимир Івасюк.

Це перша його пісня, яку виконала знаменитість.

"Дякую і пишаюсь спільною творчістю", - написала співачка і вказала, що композитору виповнилося б 75.

Зазначимо, що творчий союз Івасюка і Ротару музикознавці називали одним з найяскравіших у вітчизняній музиці.

Вони співпрацювали майже десять років. Найактивніше - лише кілька років, на початку 70-х.

Софія Ротару вшанувала пам'ять Володимира Івасюка: &quot;пишаюсь спільною творчістю&quot; (відео)

Софія Ротару і Володимир Івасюк (фото: instagram.com/sofia_rotaru_fan_ua)

Раніше ми робили добірку з 5 легендарних пісень Володимира Івасюка, які пронесуться крізь віки.

Читайте РБК-Україна в Google News
София Ротау Зірки шоу-бізнесу
NEWS
"Больова точка" Шольца. Як витік із Бундесверу позначиться на шансах України на Taurus
"Больова точка" Шольца. Як витік із Бундесверу позначиться на шансах України на Taurus