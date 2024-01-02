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Дом звезды "МастерШеф" пострадал в результате массированной ракетной атаки на Киев (фото)

Вторник 02 января 2024 15:25
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Дом звезды "МастерШеф" пострадал в результате массированной ракетной атаки на Киев (фото) Татьяна Литвинова (фото: instagram.com/tanita_litvinova)
Автор: Иванна Пашкевич

Загородный дом кулинарной экспертки и судьи реалити-шоу "МастерШеф" Татьяны Литвиновой пострадал в результате массированной ракетной атаки на Киев.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Подробности

Утром 2 января во время объявленной воздушной тревоги в Киеве прогремела серия взрывов.

В нескольких районах столицы в результате ракетной атаки произошло возгорание в жилых и нежилых зданиях.

В частности, ударной волной задело загородное здание кулинарной экспертки.

Фото последствий она опубликовала в своих соцсетях.

Дом звезды &quot;МастерШеф&quot; пострадал в результате массированной ракетной атаки на Киев (фото)

Дом звезды &quot;МастерШеф&quot; пострадал в результате массированной ракетной атаки на Киев (фото)

Дом Татьяны Литвиновой пострадал от российской атаки (фото: instagram.com/tanita_litvinova)

Так, наиболее повреждена зона у панорамных окон, а также их вспомогательные конструкции.

Кроме того, разбились горшки с вазонами, а сами окна уцелели.

Дом звезды &quot;МастерШеф&quot; пострадал в результате массированной ракетной атаки на Киев (фото)Дом звезды &quot;МастерШеф&quot; пострадал в результате массированной ракетной атаки на Киев (фото)Дом звезды &quot;МастерШеф&quot; пострадал в результате массированной ракетной атаки на Киев (фото)

Дом звезды &quot;МастерШеф&quot; пострадал в результате массированной ракетной атаки на Киев (фото)Дом звезды &quot;МастерШеф&quot; пострадал в результате массированной ракетной атаки на Киев (фото)Дом звезды &quot;МастерШеф&quot; пострадал в результате массированной ракетной атаки на Киев (фото)

Дом Татьяны Литвиновой пострадал от российской атаки (фото: instagram.com/tanita_litvinova)

"Страна-террорист снова наносит удары. Сегодня досталось и моему дому. Не представляю, как тем людям в многоэтажках. Ненавижу всех, кто дает приказы пускать ракеты по домам. Называя нас террористами, они творят ужасные вещи", - написала Литвинова.

Пострадал ли кто-нибудь из близких Татьяны - она не сообщает.

Недавно мы рассказывали, что в результате ракетного удара по Киеву погибли известная спортсменка и ее мать.

Также мы писали, что известная волонтерка в Харькове получила ранения в результате обстрела.

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