Софія досі лідер. Топ-10 найпопулярніших імен в Україні
Найпопулярніші дитячі імена 2023 (ілюстративне фото: Freepik)
Міністерство юстиції назвало найпопулярніші імена для хлопчиків і дівчат у першому півріччі 2023 року.
Про це в коментарі РБК-Україна (проєкт Styler) розповіли представники Міністерства юстиції.
Найпопулярніші імена для дівчат 2023
Найчастіше для своїх новонароджених донечок батьки обирали такі імена:
- Софія
- Анна
- Вікторія
- Марія
- Анастасія
- Злата
- Єва
- Мілана
- Соломія
- Вероніка
Найпопулярніші імена для хлопчиків 2023
Серед чоловічих імен найбільш поширеними були такі:
- Олександр
- Артем
- Максим
- Богдан
- Тимофій
- Матвій
- Марк
- Андрій
- Дмитро
- Давид
Раніше ми детально розповіли, які імена були найпопулярнішими та незвичними в регіонах України.
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