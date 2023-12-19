Софія досі лідер. Топ-10 найпопулярніших імен в Україні

Міністерство юстиції назвало найпопулярніші імена для хлопчиків і дівчат у першому півріччі 2023 року.

Про це в коментарі РБК-Україна (проєкт Styler) розповіли представники Міністерства юстиції.

Найпопулярніші імена для дівчат 2023 Найчастіше для своїх новонароджених донечок батьки обирали такі імена: Софія

Анна

Вікторія

Марія

Анастасія

Злата

Єва

Мілана

Соломія

Вероніка Найпопулярніші імена для хлопчиків 2023 Серед чоловічих імен найбільш поширеними були такі: Олександр

Артем

Максим

Богдан

Тимофій

Матвій

Марк

Андрій

Дмитро

Давид