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Софія досі лідер. Топ-10 найпопулярніших імен в Україні

Україна, Вівторок 19 грудня 2023 11:38
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Софія досі лідер. Топ-10 найпопулярніших імен в Україні Найпопулярніші дитячі імена 2023 (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Міністерство юстиції назвало найпопулярніші імена для хлопчиків і дівчат у першому півріччі 2023 року.

Про це в коментарі РБК-Україна (проєкт Styler) розповіли представники Міністерства юстиції.

Найпопулярніші імена для дівчат 2023

Найчастіше для своїх новонароджених донечок батьки обирали такі імена:

  • Софія
  • Анна
  • Вікторія
  • Марія
  • Анастасія
  • Злата
  • Єва
  • Мілана
  • Соломія
  • Вероніка

Найпопулярніші імена для хлопчиків 2023

Серед чоловічих імен найбільш поширеними були такі:

  • Олександр
  • Артем
  • Максим
  • Богдан
  • Тимофій
  • Матвій
  • Марк
  • Андрій
  • Дмитро
  • Давид

Раніше ми детально розповіли, які імена були найпопулярнішими та незвичними в регіонах України.

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