Ученые выяснили, в каком месяце рождаются самые умные и усидчивые дети

Специалисты из американского Национального бюро экономических исследований провели масштабный анализ данных о детях в возрасте от шести до 15 лет. Они рассматривали их способности к обучению и усидчивости, сравнивали оценки и успеваемость и сделали весьма любопытные выводы.

Ученые проанализировали данные более миллиона школьников и установили интересный факт. Хуже всего учатся дети, которые были рождены в августе - у них самые низкие оценки и успеваемость. А вот дети, рожденные в сентябре - имеют самые высокие оценки и лучшую успеваемость.

Кроме того, дети, рожденные в сентябре, чаще других поступают в престижные колледжи и вузы.

В США дети идут в школу в полные шесть лет, при этом родившиеся с сентября по декабрь имеют преимущество перед теми, кто родился весной или летом.

Даже несколько месяцев разницы могут повлиять на уровень развития и вызвать существенный разрыв в успеваемости.

Есть и другие интересные данные, которые подтверждают исключительность детей, рожденных в сентябре.

К примеру, в штате Флорида - именно среди рожденных в сентябре меньше всего осужденных за преступления, совершенные в подростковом возрасте.