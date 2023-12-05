Ученые выяснили, в каком месяце рождаются самые умные и усидчивые дети
Специалисты из американского Национального бюро экономических исследований провели масштабный анализ данных о детях в возрасте от шести до 15 лет. Они рассматривали их способности к обучению и усидчивости, сравнивали оценки и успеваемость и сделали весьма любопытные выводы.
Что удалось выяснить исследователям, рассказывает РБК-Украина на материалы анализа Национального бюро экономических исследований.
Ученые проанализировали данные более миллиона школьников и установили интересный факт. Хуже всего учатся дети, которые были рождены в августе - у них самые низкие оценки и успеваемость. А вот дети, рожденные в сентябре - имеют самые высокие оценки и лучшую успеваемость.
Кроме того, дети, рожденные в сентябре, чаще других поступают в престижные колледжи и вузы.
В США дети идут в школу в полные шесть лет, при этом родившиеся с сентября по декабрь имеют преимущество перед теми, кто родился весной или летом.
Даже несколько месяцев разницы могут повлиять на уровень развития и вызвать существенный разрыв в успеваемости.
Есть и другие интересные данные, которые подтверждают исключительность детей, рожденных в сентябре.
К примеру, в штате Флорида - именно среди рожденных в сентябре меньше всего осужденных за преступления, совершенные в подростковом возрасте.
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