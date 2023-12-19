Самые популярные имена 2023: как называли детей в разных регионах Украины

В течение последних лет украинцы полюбили давать своим новорожденным малышам необычные имена. Многие из них являются давно забыты, которые употребляли наши предки, а некоторые - довольно необычные и новые для нашей культуры.

Представители Министерства юстиции рассказали РБК-Украина, какие имена были самыми популярными в 2023 году и какие необычные имена родители выбирали для детей. Статистика представлена за первое полугодие 2023 года.