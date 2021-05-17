У Ротару висловилися про продаж дорогого готелю в Ялті

У деяких російських ЗМІ з'явилася інформація про те, що відома українська співачка Софія Ротару продає свій готель в окупованому Криму. З'ясувалося, що готель "Вілла Софія" в центрі Ялти призупинив свою діяльність, але його ніхто не продає.

За її словами, ціна в 23 мільйони євро і активна робота рієлторів - це всього лише чутки. Вона також заявила, що зараз Софії Ротару ніколи займатися готельним бізнесом, оскільки вона активно готуватися до свого дня народження, який буде 7 серпня. Артистка хоче здивувати своїх шанувальників новими піснями.

Готель "Вілла Софія" (фото: villa-sofia.ru)

Звідки пішли чутки про продаж?

Російська модель і співачка Анна Калашникова розповіла, що рієлтор запропонував її родині купити в Ялті готель "Вілла Софія", який належить Софії Ротару.

Анна Калашникова на тлі "Вілла Софія" (фото: news.allcrimea.net)

При цьому в розмові зі ЗМІ дівчина зазначила, що не може собі дозволити купити цей готель, оскільки витрачає багато грошей на утримання нерухомості, яка знаходиться в Москві та Іспанії.

Також повідомлялося, що готель виставив на продаж син Ротару Руслан Євдокименко. Спочатку він хотів отримати за нього 25 мільйонів євро, але з огляду на непростий час скинув ціну до 23 мільйонів.