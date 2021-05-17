У Ротару высказались о продаже дорогущего отеля в Ялте
В некоторых российских СМИ появилась информация о том, что известная украинская певица София Ротару продает свой отель в оккупированном Крыму. Выяснилось, что отель "Вилла София" в центре Ялты приостановил свою деятельность, но его никто не продает.
Об этом креативный продюсер певицы Светлана Евдокименко заявила в комментарии PavlovskyNEWS.
По ее словам, цена в 23 миллиона евро и активная работа риэлторов - это всего лишь слухи. Она также заявила, что в настоящее время Софии Ротару некогда заниматься гостиничным бизнесом, поскольку она активно готовиться к своему дню рождения, который будет 7 августа. Артистка хочет удивить своих поклонников новыми песнями.
Отель "Вилла София" (фото: villa-sofia.ru)
Откуда пошли слухи о продаже?
Российская модель и певица Анна Калашникова рассказала, что риелтор предложил ее семье купить в Ялте отель "Вилла София", который принадлежит Софии Ротару.
Анна Калашникова на фоне "Вилла София" (фото: news.allcrimea.net)
При этом в разговоре со СМИ девушка отметила, что не может себе позволить купить этот отель, поскольку тратит много денег на содержание недвижимости, которая находится в Москве и Испании.
Также сообщалось, что отель выставил на продажу сын Ротару Руслан Евдокименко. Изначально он хотел получить за него 25 миллионов евро, но учитывая непростое время сбросил цену до 23 миллионов.
Напомним, что о проблемах с гостиницей Ротару в Крыму говорили еще в прошлом году.
Мы также писали о том, что София Ротару владеет роскошным особняком под Киевом, который находится среди соснового бора.