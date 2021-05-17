Софія Ротару вирішила продати готель у Криму: вартість шокує

Українська зірка Софія Ротару знову виставила на продаж свій готель в окупованому Криму. Готель Villa Sofia знаходиться в самому центрі Ялти і просить за неї артистка 23 мільйони євро.

Так, наприклад, російська співачка і модель Анна Калашникова повідомила про те, що ріелтор їй запропонував придбати розташований в Криму готель "Вілла Софія", власницею якого є естрадна виконавиця Софія Ротару.

Нагадаємо, що близько 30 років тому Софія Ротару взяла в оренду фундамент купалень Роффе 1897 року. З чуток, на ремонт зірка витратила близько одного мільйона доларів. На цьому місці і був зведений готель. Зараз він не працює і виставлений на продаж.

Спочатку Ротару хотіла за нього 25 мільйонів євро, повідомив ріелтор. Тепер же артистка знизила ціну на два мільйони - але і це недешево, вважає фахівець.

"На сьогоднішній день така покупка мені не по кишені. Я багато витрачаю на утримання нерухомості, яка розташована в Іспанії і в Москві", - розповіла співачка Анна Калашникова.

Анна Калашникова на тлі готелю Софії Ротару (фото: news.allcrimea.net)

"Син Ротару Руслан Євдокименко, який займався цим бізнесом, виставив готель на продаж за 25 мільйонів євро. Але зараз криза, у людей немає грошей, покупців поки не знайшлося", - повідомляє видання.

Нагадаємо, що у Софії Ротару є ще особняк під Києвом, розташований в районі селища П'ятихатки. Квартиру в Ялті біля самого моря артистка продала близько двох років тому.