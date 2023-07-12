Соевое, овсяное или коровье. Названо самое полезное молоко

В украинских магазинах сейчас огромный выбор молока на любой вкус. На полках можно увидеть соевое, овсяное и обычное коровье молоко.

Какой же из этих продуктов принесет максимальную пользу для здоровья рассказала диетолог Марсела Фиуза, пишет Express.

Какое молоко самое полезное

Нутрициолог сравнила питательные вещества, содержащиеся в коровьем молоке, с овсяным молоком. Она отметила, что коровье молоко содержит "хорошее количество" белка, кальция, калия и ряда витаминов.

Коровье молоко

Хотя коровье молоко практически не подвергается обработке, производители пастеризуют его для удаления вредных бактерий. Этот процесс не оказывает большого влияния на пищевую ценность коровьего молока. Однако этот тип молока может быть трудным для переваривания, если у вас непереносимость лактозы.

Безлактозное молоко представляет собой коровье молоко, из которого удалили лактозу (сахар) и добавили фермент, называемый лактазой.

"Пищевой профиль безлактозного молока идентичен профилю обычного коровьего молока", - отметила Марсела.

Козье молоко, с другой стороны, более питательно, в нем много витамина А, и напиток может легче усваиваться, чем коровье молоко.

Однако специфический вкус козьего молока может понравиться не всем.

Соевое молоко

Такой растительный тип молока производится из замоченных и измельченных соевых бобов. Подобно коровьему молоку, соевое молоко содержит белок, но содержит меньше жира и калия.

"Подслащенные сорта содержат добавленный сахар. В соевом молоке также могут быть загустители и соль", - сообщила эксперт.

Овсяное молоко

В таком продукте больше клетчатки, чем в других видах растительного молока, но есть один нюанс.

"Остерегайтесь овсяного молока, так как оно содержит подсластители, масла, загустители, эмульгаторы, стабилизаторы или консерванты", - рассказала диетолог.

Что касается того, какое молоко выбирать в супермаркете, это будет зависеть от вашего метаболизма, диетических потребностей и текущего рациона.

Однако молочные продукты обычно имеют наибольшую питательную ценность.

Что касается растительного молока, то "соевое молоко ближе всего по питательным характеристикам к коровьему и козьему молоку".