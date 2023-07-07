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"Аптечка Бога". Названы самые полезные плоды, избавляющие от 99 недугов

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Пятница 07 июля 2023 08:40
"Аптечка Бога". Названы самые полезные плоды, избавляющие от 99 недугов Фото: Какая самая полезная ягода (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Ягоды бузины - настоящий кладезь здоровья. В народной медицине, использовавшейся веками, говорили, что это "божья аптечка", потому что плоды этого растения избавляют от 99 различных недугов.

Почему стоит добавить их в свое ежедневное меню, рассказали на польском ресурсе Przyslijprzepis.

Полезные свойства бузины

  • имеет слабительный эффект
  • помогает очистить организм от токсинов
  • поддерживает обмен веществ
  • регулирует работу пищеварительной системы
  • обладает мочегонным эффектом
  • поддерживает иммунную систему
  • обладает противовирусным эффектом
  • поддерживает выработку коллагена
  • благодаря большим дозам витамина С обладает жаропонижающим действием
  • является мягким, естественным болеутоляющим средством

Как сделать ценный уксус из черной бузины?

Приготовить домашний уксус бузины можно как из целых ягод, так и из остатков после выдавливания из них сока. Он отлично подходит, особенно для тех, кто борется с высоким давлением.

Для его приготовления стоит вооружиться не только терпением, но и большой банкой емкостью не менее 2 литров, марлей, резинкой и стаканом.

Ингредиенты:

  • 4 чашки бузины
  • 4 столовые ложки меда
  • 5 стаканов воды
  • 2 столовые ложки уксуса
  • яблоко

Тщательно очистите ягоды бузины и поместите их в воду с пищевой содой. Затем снова промойте их. На этом этапе можно выжать сок бузины. Используйте для этого оставшиеся плоды. Переложите их в стеклянную банку, предварительно простерилизованную. Затем добавьте мед, смешанный с водой. Полученной смесью залейте ягоды.

Добавьте кусочки яблока и уксус. Если плоды выступают за уровень воды, придавите их стаканом или тарелкой. Перемешайте все чистой деревянной ложкой. Накройте банку марлей и закрепите резинкой. Затем оставьте смесь примерно на 3 недели.

Каждый день смотрите и перемешивайте смесь. Если сверху образуется тонкая пленка, не волнуйтесь. Если пенка с плесенью - все нужно вылить.

Приготовленный таким образом уксус разлейте через фильтр в чистые бутылки. Хранить его можно в прохладном и темном месте - в холодильник ставить не нужно.

Как мы писали ранее, этот продукт ели люди, которые дожили до 100 лет.

Читайте также, какие продукты категорически нельзя есть после 40 лет.

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