"Аптечка Бога". Названы самые полезные плоды, избавляющие от 99 недугов
Ягоды бузины - настоящий кладезь здоровья. В народной медицине, использовавшейся веками, говорили, что это "божья аптечка", потому что плоды этого растения избавляют от 99 различных недугов.
Почему стоит добавить их в свое ежедневное меню, рассказали на польском ресурсе Przyslijprzepis.
Полезные свойства бузины
- имеет слабительный эффект
- помогает очистить организм от токсинов
- поддерживает обмен веществ
- регулирует работу пищеварительной системы
- обладает мочегонным эффектом
- поддерживает иммунную систему
- обладает противовирусным эффектом
- поддерживает выработку коллагена
- благодаря большим дозам витамина С обладает жаропонижающим действием
- является мягким, естественным болеутоляющим средством
Как сделать ценный уксус из черной бузины?
Приготовить домашний уксус бузины можно как из целых ягод, так и из остатков после выдавливания из них сока. Он отлично подходит, особенно для тех, кто борется с высоким давлением.
Для его приготовления стоит вооружиться не только терпением, но и большой банкой емкостью не менее 2 литров, марлей, резинкой и стаканом.
Ингредиенты:
- 4 чашки бузины
- 4 столовые ложки меда
- 5 стаканов воды
- 2 столовые ложки уксуса
- яблоко
Тщательно очистите ягоды бузины и поместите их в воду с пищевой содой. Затем снова промойте их. На этом этапе можно выжать сок бузины. Используйте для этого оставшиеся плоды. Переложите их в стеклянную банку, предварительно простерилизованную. Затем добавьте мед, смешанный с водой. Полученной смесью залейте ягоды.
Добавьте кусочки яблока и уксус. Если плоды выступают за уровень воды, придавите их стаканом или тарелкой. Перемешайте все чистой деревянной ложкой. Накройте банку марлей и закрепите резинкой. Затем оставьте смесь примерно на 3 недели.
Каждый день смотрите и перемешивайте смесь. Если сверху образуется тонкая пленка, не волнуйтесь. Если пенка с плесенью - все нужно вылить.
Приготовленный таким образом уксус разлейте через фильтр в чистые бутылки. Хранить его можно в прохладном и темном месте - в холодильник ставить не нужно.
Как мы писали ранее, этот продукт ели люди, которые дожили до 100 лет.
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