"Аптечка Бога". Названы самые полезные плоды, избавляющие от 99 недугов

Ягоды бузины - настоящий кладезь здоровья. В народной медицине, использовавшейся веками, говорили, что это "божья аптечка", потому что плоды этого растения избавляют от 99 различных недугов.

Почему стоит добавить их в свое ежедневное меню, рассказали на польском ресурсе Przyslijprzepis.

Полезные свойства бузины

имеет слабительный эффект

помогает очистить организм от токсинов

поддерживает обмен веществ

регулирует работу пищеварительной системы

обладает мочегонным эффектом

поддерживает иммунную систему

обладает противовирусным эффектом

поддерживает выработку коллагена

благодаря большим дозам витамина С обладает жаропонижающим действием

является мягким, естественным болеутоляющим средством

Как сделать ценный уксус из черной бузины?

Приготовить домашний уксус бузины можно как из целых ягод, так и из остатков после выдавливания из них сока. Он отлично подходит, особенно для тех, кто борется с высоким давлением.

Для его приготовления стоит вооружиться не только терпением, но и большой банкой емкостью не менее 2 литров, марлей, резинкой и стаканом.

Ингредиенты:

4 чашки бузины

4 столовые ложки меда

5 стаканов воды

2 столовые ложки уксуса

яблоко

Тщательно очистите ягоды бузины и поместите их в воду с пищевой содой. Затем снова промойте их. На этом этапе можно выжать сок бузины. Используйте для этого оставшиеся плоды. Переложите их в стеклянную банку, предварительно простерилизованную. Затем добавьте мед, смешанный с водой. Полученной смесью залейте ягоды.

Добавьте кусочки яблока и уксус. Если плоды выступают за уровень воды, придавите их стаканом или тарелкой. Перемешайте все чистой деревянной ложкой. Накройте банку марлей и закрепите резинкой. Затем оставьте смесь примерно на 3 недели.

Каждый день смотрите и перемешивайте смесь. Если сверху образуется тонкая пленка, не волнуйтесь. Если пенка с плесенью - все нужно вылить.

Приготовленный таким образом уксус разлейте через фильтр в чистые бутылки. Хранить его можно в прохладном и темном месте - в холодильник ставить не нужно.