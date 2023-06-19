Берегитесь, как огня. Какие продукты категорически нельзя есть после 40 лет

После 40 лет, у женщин наступает менопауза, а у мужчин - андропауза. Обычно в этот период снижается физическая активность и набираются лишние килограммы. В то же время после 40 лет потребность в калориях снижается на целых 25%.

Каких продуктов лучше избегать, чтобы не угробить здоровье, рассказали в издании Przyslijprzepis .

Что лучше есть после 40 лет

После 40 лет лучше всего попрощаться с жирной пищей, сладкими и солеными закусками (они задерживают воду и создать отек).

Вместо фруктов ешьте больше овощей, в том числе бобовых (например, чечевицу, нут и соевые бобы), которые, кстати, надолго насыщают.

Они также содержат фитогормоны, которые поддерживают поддержание гормонального баланса в организме (особенно у женщин). Во второй половине жизни необходимо также употреблять молоко и кисломолочные продукты - источник укрепляющего кальция. Кальций в нужном количестве помогает предотвратить слабость костей и остеопороз - распространенное заболевание зрелых женщин.

Откажитесь от жирного и красного мяса. Замените их нежирной говядиной, птицей, рыбой и морепродуктами, если они вам нравятся.

Что лучше исключить из рациона после 40 лет

Сосиски

Доктор Анна Малиновска из Познани подчеркивает, что влияние мясных и молочных продуктов на наше самочувствие зависит от конкретного вида этих продуктов. Рекомендуется легкое и нежирное мясо, например, птица. В то же время диетологи предостерегают от мясных нарезок и колбас, даже приготовленных в домашних условиях. Они содержат слишком много жирных кислот (в том числе насыщенных и трансжирных кислот), а также соли и холестерина.

Чрезмерное количество этих веществ может привести к высокому кровяному давлению и другим сердечно-сосудистым проблемам.

Мясные нарезки из магазина и колбаса

Исследования показывают, что употребление в пищу большого количества мяса с высокой степенью обработки (соленого, вяленого, маринованного, копченого, ферментированного, сушеного и консервированного) может увеличить риск многих проблем со здоровьем.

Среди них не только сердечно-сосудистые заболевания, но и диабет 2 типа, проблемы с почками, печенью и даже дыхательной системой, не говоря уже о раке.

В отчете Международного агентства по изучению рака (IARC) за 2015 год переработанное мясо было названо одним из продуктов с самым высоким уровнем риска с точки зрения канцерогенов.

Также было рекомендовано ограничить такие продукты в меню до минимума.

В колбасе и мясных нарезках содержится холестерин, соль, железо и другие ароматические соединения, образующиеся при переработке мяса консерванты, включая нитраты и нитриты.

Пищевые технологи напоминают, что даже если на упаковке колбасы есть информация об отсутствии нитритов и нитратов, они могут скрываться в экстрактах, присутствующих в продуктах.