Соковита піца з кабачків: приготуйте раз і закохаєтеся в цей рецепт!

Піца з кабачків? Це дуже смачна страва, яка може стати для вас щоденною. А якщо ви не любите кабачки, то після цього рецепта точно полюбите?

Інгредієнти:

Кабачки - 400-450 г

Сіль - 1/2 ч. л.

Борошно - 4-5 ст. л. з гіркою (все залежить від соковитості кабачків)

Яйце - 1 шт.

Сметана - 1 ст. л.

Помідор - 1 шт.

Ковбаса (шинка, м'ясо, фарш - вже готові) - 80 г

Цибуля - 1/3 шт.

Сир - 80 г

Базилік - 1 гілочка

Часник - 1 зубчик

Скріншот: такою буде наша кабачкова піца

Покрокове приготування

Кабачки натріть на тертці, посоліть і перемішайте. Залиште на 5 хвилин, щоб вони пустили сік.

Кабачки добре відіжміть, додайте яйце, сметану і борошно.

Викладіть кабачкове тісто на сковороду, змащену олією, обсмажте з одного боку 10 хвилин під закритою кришкою на помірному вогні.

Ковбасу і помідор наріжте кільцями. Сир натріть. Часник і базилік дуже дрібно подрібніть.

Переверніть кабачковий млинець, викладіть часник з базиліком, зверху половину сиру, далі ковбасу і помідори, і зверху половину сиру, що залишилася.

Далі можна продовжити приготування на сковороді. Налийте трохи води під кабачкову основу і накрийте кришкою. Завдяки пару, який утворюється, сир швидше розплавиться.

Або можна перекласти нашу піцу на деко і запекти в духовці 5-10 хвилин до рум'яності.