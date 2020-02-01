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Нові платіжки за газ: як змінилася оплата для українців

STYLERЖиття    01.02.2020 - 08:34
Нові платіжки за газ: як змінилася оплата для українців
Платіжки за газ (фото: РБК-Україна)

Українцям почали приходити нові платіжки за газ

Платіжки за газ почнуть приходити українцям у новому форматі. Люди будуть отримувати дві платіжки: за використаний газ, і за його доставку. При цьому з нового року тарифи зросли на 46%, а з 1 липня ще подорожчають на 20%.

Тариф за доставку газу буде залежати від дальності його транспортування. Так найдешевша доставка буде в Києві, а найдорожча – у Львівській області. У Києві 1 кубометр газу з доставкою буде коштувати 6,19 гривень, а у Львівській області - 8,24 гривні.

Платіж за доставку газу буде розраховуватися на підставі споживання за минулий рік. При цьому платіжки за доставку газу будуть приходити на місяць раніше, ніж платіжки за його споживання. Про це повідомляє "КП в Україні".

Зараз українцям розсилаються платіжки за січень. Тому, в лютому треба буде сплатити відразу дві квитанції за доставку газу за січень і лютий.

Мешканці Києва вже зіткнулися з проблемою оплати рахунків за доставку газу. Через те, що більшість квартир платять за газ за нормами споживання, їх рахунки виявилися невеликими – менше 2 гривень. А більшість сервісів для оплати в мережі не приймають такі маленькі суми.

Нагадаємо, що з січня 2020 року ціни на опалення в Україні змінилися. У багатьох містах після перерахунку тарифів відбулося зниження тарифів, але не всі населені пункти потрапили в цей список.

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