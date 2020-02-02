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Несподівано для всіх: як "слуга народу" згуртував українців (фото)

STYLERЖиття    02.02.2020 - 12:43
Несподівано для всіх: як "слуга народу" згуртував українців (фото)
Євген Брагар дав скандальну пораду - реакція українців

Євген Брагер вибачився перед українцями за недоречний жарт

Нардеп від "Слуги народу" Євген Брагар в одному з ток-шоу порадив пенсіонерці продати свою собаку, щоб була можливість заплатити за комуналку. Фраза викликала подив з боку українців, а тому депутат був змушений вибачитися.

Так, заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук від імені всього керівництва партії попросила вибачення у всіх, кого могли образити слова депутата та визначила, що вислів був "абсолютно некоректним". Винуватець скандалу також вибачився за свої слова і запевнив, що не хотів нікого образити.

"Мені дуже шкода, що мої висловлювання на" 112 каналі "з приводу субсидій викликали таку бурхливу реакцію. Я нове обличчя в політиці і не навчився відповідати на чутливі питання. Всі ми маємо бабусь, дідусів, батьків, які отримують достатньо низькі пенсії ... Приношу вибачення всім, кого могли образити мої слова", - заявив він.

Факт того, що Брагар особисто вибачився українців не зупинив, вони не припиняють жартувати на тему оплати комунальних послуг собаками та іншими тваринами.


Євген Брагар дав скандальну пораду - реакція українців

Собаку за газ: пенсіонерка відповіла "слузі народу" після скандальної поради "Слуга народу" оскандалився в прямому ефірі через пораду пенсіонерці, як заплатити за комуналку
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