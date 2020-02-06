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Собаку за газ: Брагар розповів, чому його навчив гучний скандал (відео)

STYLERПерсони    06.02.2020 - 21:53
Собаку за газ: Брагар розповів, чому його навчив гучний скандал (відео)
Євген Брагар потрапив у скандал через пораду пенсіонерці (колаж РБК-Україна)

Нардеп Євген Брагар поділився висновками після скандальної поради пенсіонерці

Євген Брагар після скандальної поради пенсіонерці продати собаку і оплатити рахунки за газ запевнив, що зробив для себе певні висновки. Серед них нардеп від партії "Слуга народу" не згадав саму рекомендацію щодо тварини, але назвав необхідність більш ретельно вникати в питання субсидії.

Політик після резонансного "собачого" випадку і хвилі критики в мережі на свою адресу вперше прокоментував ситуацію журналістам. Відповідне відео опубліковано 6 лютого на YouTube-каналі PavlovskyNews.

Брагар сказав, що після такого "хайпа" відчуває себе нармально і працює в звичайному режимі.

Говорячи про висновки депутат заявив, що надалі потрібно "більш відповідально ставитися до питань виділення субсидій, ретельніше перевіряти кожен випадок і знаходити певні висновки".

При цьому Брагар не уточнив, що саме говорили керівники партії "СН" в особистій розмові з ним, наголосивши, що у кожного своя особиста позиція.

Також політик сказав, що у нього є вдома звичайна не породиста трехмастная кішка.

Брагар додав, що має намір на цих вихідних з'їздити у Кіровоградську область до тієї літній жінці з Аджанки, якій прийшла платіжка на газ в 1953 гривень, плюс ще 154 гривень за його транспортування, і її пенсії в 2 тисячі не вистачало, щоб розрахуватися - тоді в ефірі одного з ток-шоу депутат порекомендував їй продати собаку, щоб заплатити за комунальні послуги.

Нардеп Євген Брагар прокоментував свою скандальну пораду пенсіонерці продати собаку, щоб заплатити за газ

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Новини України нардепскандалСлуга народаЄвгеній Брагар
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