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Собаку за газ: скандал з Брагаром і пенсіонеркою отримав дивну розв'язку

STYLERЖиття    05.02.2020 - 07:58
Собаку за газ: скандал з Брагаром і пенсіонеркою отримав дивну розв'язку
Скандал з Брагаром, собакою і пенсіонеркою отримав розв'язку (колаж: РБК-Україна)

Пенсіонерку, якій запропонували розрахуватися собакою за газ, перевірили в уряді

Продати собаку і заплатити за газ - уряду доручили розібратися зі скандальною ситуацією, в яку потрапив Євген Брагар, нардеп від "Слуги народу". Слід було з'ясувати, наскільки пенсіонерка Любов Павлівна з Аджанки Кіровоградської області потребує грошей на оплату комуналки.

Як виявилося, жінка повинна платити 300-350 грн на місяць, оскільки отримує субсидію. Про це розповіла заступник керівника Офісу президента Юлія Ковалів в ефірі "Свободи слова" на ICTV.

За словами Ковалів, пенсіонерка з початку опалювального сезону отримала субсидію у розмірі 3500 гривень.

"Що в середньому дозволило цій родині платити не більше 300-350 грн в місяць за комунальні послуги", - зазначила Ковалів.

Чиновник також додала, що завданням влади є зменшити споживання газу в таких домогосподарствах, як у Любові Павлівни. Одним із способів є програми енергоефективності та заміни котлів.

Варто нагадати, що скандал розгорівся після заяви депутата від "Слуги Народу" Євгена Брагара на телеканалі "112 Україна". У студію зателефонувала пенсіонерка, запитавши, як їй платити за комуналку при пенсії 2000 гривень і такими високими тарифами. У відповідь Брагар порадив їй продати собаку "елітної породи", яка може бігати у неї у дворі.

Пізніше нардеп вибачився, сказавши, що в політиці недавно і ще не навчився відповідати на такі "чутливі питання". І мав на увазі зовсім не те: він хотів сказати, що деякі отримувачі субсидій обманюють державу, живучи на широку ногу.

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Новини України Слуга народаЄвгеній Брагар
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