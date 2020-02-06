Собаку за газ: Брагар рассказал, чему его научил громкий скандал (видео)

Евгений Брагар попал в скандал из-за совета пенсионерке (коллаж РБК-Украина)

Нардеп Евгений Брагар поделился выводами после скандального совета пенсионерке

Евгений Брагар после скандального совета пенсионерке продать собаку и оплатить счета за газ заверил, что сделал для себя определенные выводы. Среди них нардеп от партии "Слуга народа" не упомянул саму рекомендацию относительно животного, но назвал необходимость более тщательно вникать в вопросы субсидии.

Политик после резонансного "собачьего" случая и волны критики в сети в свой адрес впервые прокомментировал ситуацию журналистам. Соответствующее видео опубликовано 6 февраля на YouTube-канале PavlovskyNews.

Брагар сказал, что после такого "хайпа" чувствует себя нармально и работает в обычном режиме.

Говоря о выводах депутат заявил, что впредь нужно "более ответственно относиться к вопросам выделения субсидий, тщательнее проверять каждый случай и находить определенные выводы".

При этом Брагар не уточнил, что именно говорили руководители партии "СН" в личном разговоре с ним, подчеркнув, что у каждого своя личная позиция.

Также политик сказал, что у него есть дома обычная не породистая трехмастная кошка.

Брагар добавил, что намерен на этих выходных съездить в Кировоградскую область к той пожилой женщине из Аджанки, которой пришла платежка на газ в 1953 гривен, плюс еще 154 гривен за его транспортировку, и ее пенсии в 2 тысячи не хватало, чтобы расчитаться - тогда в эфире одного из ток-шоу депутат порекомендовал ей продать собаку, чтобы заплатить за коммунальные услуги.

Нардеп Евгений Брагар прокомментировал свой скандальный совет пенсионерке продать собаку, чтобы заплатить за газ