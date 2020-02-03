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Собаку за газ: як покарають скандального депутата Брагара

STYLERЖиття    03.02.2020 - 18:28
Собаку за газ: як покарають скандального депутата Брагара
Євген Брагар (фото: колаж РБК-Україна)

Глава партії "Слуга народу" розповів про покарання нардепа Євгена Брагара

Євген Брагар потрапив у скандал після того, як в ефірі одного з телеканалів запропонував пенсіонерці, яка скаржилася на великі тарифи за газ, продати свою собаку, щоб оплатити рахунки.

Заступник керівника парламентської фракції і глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що немає ніякого сенсу карати нардепа Євгена Брагаря всередині партії за його невдале висловлювання.

Корнієнко зазначив, що Брагар і так відчув на собі величезне моральне засудження. Крім того, в мережі з'явилося безліч мэмів після його висловлювання.

При цьому Корнієнко підкреслив, що необхідно виправляти саму причину цього інциденту. А причина в тому, що вона пов'язана не стільки з Євгеном, як в самій ситуації з тарифами і платежами.

Нагадаємо, що пенсіонерка з Аджанки в Кіровоградській області поскаржилася на те, що вона отримує пенсію 2 тисячі гривень, а за січень їй прийшла платіжка в 1953 гривень за газ, плюс ще 154 гривень - за його транспортування.

Гості передачі запитали її, чи є субсидія. На що жінка відповіла, що цієї субсидії все одно не вистачає. При цьому депутат Євген Брагар заявив, що якщо у жінки у дворі є собака елітної породи, то вона може продати її і заплатити за газ.

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