ru ua
Нд, 27 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Собака Лея пройшла десятки кілометрів, щоб знайти свого друга-кінолога на фронті

Новость на русском →
Неділя 27 березня 2022 14:34
Собака Лея пройшла десятки кілометрів, щоб знайти свого друга-кінолога на фронті Колаж РБК-Україна: Собака Лея пройшла десятки кілометрів, щоб знайти свого друга-кінолога на фронті
Автор: Світлана Мащенко

Службова собака на прізвисько Лея пройшла десятки кілометрів у пошуках свого друга-кінолога. Зараз вона вже відновилася і разом з військовими допомагає захищати Україну

Історію собаки та її друга розповіли в dtp.kiev.ua.

Лея - службова собака з кінологічного центру. Там вона допомагала розшукувати зниклих людей і охороняти громадський порядок.

Під час евакуації після вторгнення російських військ собака злякалася вибухів і втекла. Її розшукували, але безрезультатно.

Одного разу Лея сама знайшла свого друга-кінолога Богдан. Тварина використала свої навички пошуковика і пройшла десятки кілометрів.

"Голодна і знесилена, прийшла до нього на позиції. Радості і здивуванню Богдана не було меж. Зараз з собакою все добре і вона продовжує нести бойову службу разом з гвардійцями", - йдеться в повідомленні.

Собака Лея пройшла десятки кілометрів, щоб знайти свого друга-кінолога на фронті

Фото: Лея зі своїм другом (t.me/dtpkievua)

Раніше ми писали про історію пса Пріуса, який допомагає київським патрульним.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
LITE
"Дієта переможця" від Оксани Скиталінської: що їсти і пити, щоб бути в тонусі
"Дієта переможця" від Оксани Скиталінської: що їсти і пити, щоб бути в тонусі