Собака Лея пройшла десятки кілометрів, щоб знайти свого друга-кінолога на фронті
Службова собака на прізвисько Лея пройшла десятки кілометрів у пошуках свого друга-кінолога. Зараз вона вже відновилася і разом з військовими допомагає захищати Україну
Історію собаки та її друга розповіли в dtp.kiev.ua.
Лея - службова собака з кінологічного центру. Там вона допомагала розшукувати зниклих людей і охороняти громадський порядок.
Під час евакуації після вторгнення російських військ собака злякалася вибухів і втекла. Її розшукували, але безрезультатно.
Одного разу Лея сама знайшла свого друга-кінолога Богдан. Тварина використала свої навички пошуковика і пройшла десятки кілометрів.
"Голодна і знесилена, прийшла до нього на позиції. Радості і здивуванню Богдана не було меж. Зараз з собакою все добре і вона продовжує нести бойову службу разом з гвардійцями", - йдеться в повідомленні.
Фото: Лея зі своїм другом (t.me/dtpkievua)
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