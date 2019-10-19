Коли знизяться тарифи на тепло і гарячу воду: експерт дав несподіваний прогноз

Як відомо, тарифи на опалення і гарячу воду неминуче повинні дорожчати, однак експерти знають як зробити так, щоб уникнути даної ситуації. До того ж, ціни на ці послуги можуть навіть подешевшати. Про це інформує Сьогодні.

Аналітик Валентин Землянський заявив, що тарифи на опалення і гарячу воду для населення з 1 січня 2019 року, були розраховані, виходячи з вартості газу 8500 грн за 1000 куб. м (8,5 грн / куб. м).

Але, за інформацією "Нафтогазу", влітку і восени компанія закупила газ на 30% дешевше - 6500 грн за 1000 куб. м. Та дешевого газу багато - майже 21 млрд куб. м, що на 26% більше, ніж було накопичено в підземних сховищах газу (ПСГ) рік тому.

"Враховуючи те, що в ціні гігакалорії тепла і кубометра гарячої води та вартість газу становить приблизно 60%, нескладний розрахунок показує: нинішні розцінки на них можуть знизитися мінімум на 20% і це буде беззбитковим для теплокомуненерго, навіть з урахуванням інфляції, росту зарплат і т. д, тому тарифи не повинні підвищуватися, а навпаки, знижуватися. Або, як мінімум, не змінюватися до кінця квітня 2020 року, коли закінчиться отопсезон ", - сказав експерт.

Для цього лише потрібно постанова Кабміну, адже якщо у "Нафтогазу" є дешевий ресурс, то газ у цьому сезоні можна продавати по більш низькій ціні, і це не буде суперечити домовленостями з МВФ.

Ціни на тепло і гарячу воду в Україні (фото: pixabay.com)

Проте є і інша сторона медалі: з 1 січня 2020 року в Україні почне працювати ринок газу, і ціни на газ будуть встановлюватися, виходячи з котирувань на європейській біржі, тобто змінюватися щомісяця в більшу або меншу сторону.

Це і є причиною по якій зараз неможливо спрогнозувати, якою буде ціна газу на європейському ринку після січня, однак вона явно буде вище за зростання попиту на газ у високий зимовий сезон.

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