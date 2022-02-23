Неймовірна підтримка: за день військовим ЗСУ перерахували більше грошей, ніж за весь минулий рік

За один день небайдужі люди перевели на рахунок фонду допомоги українським військовим "Повернись живим" понад 20,5 мільйонів гривень, що більше, ніж було перераховано за весь 2021 рік.

Про це благодійна організація "Повернись живим" написала на своїй станиці в Facebook .

"За вчора ви допомогли війську більше, ніж за весь 2021 рік. Доба проти року. Наша бухгалтерія ледь встигає підраховувати кількість платежів, а військовий відділ в режимі 24/7 конвертує ваші благодійні внески в реальну допомогу на передовій", - йдеться в повідомленні.

Директор фонду Тарас Чмут зазначив, що такий рівень фінансової підтримки говорить про те, що українці готові боротися з Росією у всіх можливих формах і проявах.

"Зараз у фонду є сотні заявок від військових, які ми оперативно обробляємо, щоб посилювати армійців, і вигравати державі час там, де вона не встигає", - додав він.

У фонді "Повернись живим" також подякували всім, хто долучився до допомоги.

"Люди, ви неймовірні. Кращий тил! Найсильніша допомога війську!" - зазначили в організації.

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