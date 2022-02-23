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Неймовірна підтримка: за день військовим ЗСУ перерахували більше грошей, ніж за весь минулий рік

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Середа 23 лютого 2022 16:01
Неймовірна підтримка: за день військовим ЗСУ перерахували більше грошей, ніж за весь минулий рік Колаж РБК-Україна: за день до Фонду допомоги українським військовим перерахували більше грошей, ніж за рік
Автор: Роман Мирончук

За один день небайдужі люди перевели на рахунок фонду допомоги українським військовим "Повернись живим" понад 20,5 мільйонів гривень, що більше, ніж було перераховано за весь 2021 рік.

Про це благодійна організація "Повернись живим" написала на своїй станиці в Facebook.

"За вчора ви допомогли війську більше, ніж за весь 2021 рік. Доба проти року. Наша бухгалтерія ледь встигає підраховувати кількість платежів, а військовий відділ в режимі 24/7 конвертує ваші благодійні внески в реальну допомогу на передовій", - йдеться в повідомленні.

Директор фонду Тарас Чмут зазначив, що такий рівень фінансової підтримки говорить про те, що українці готові боротися з Росією у всіх можливих формах і проявах.

"Зараз у фонду є сотні заявок від військових, які ми оперативно обробляємо, щоб посилювати армійців, і вигравати державі час там, де вона не встигає", - додав він.

У фонді "Повернись живим" також подякували всім, хто долучився до допомоги.

"Люди, ви неймовірні. Кращий тил! Найсильніша допомога війську!" - зазначили в організації.

Користувачі мережі теж раді таким новинам.

  • Як класно! Неймовірна новина для підняття бойового духу! Наш народ непереможний. Слава Україні!
  • Паніку і сумніви конвертуємо у фінансову допомогу. Підтримували, підтримуємо і будемо підтримувати! Спасибі вам за віддану працю!
  • Неймовірно міцна підтримка українським воїнам!! Слава Україні! Героям Слава!
  • Нехай наші бійці знають, що вони не одні. Народ України готовий підтримувати своїх воїнів. Слава воїнам!
  • Українці, дорогі. Ми неймовірні. І непереможні!!!

Нагадаємо, у Берліні та Парижі люди підтримали Україну і вийшли проти агресії РФ.

Ми також писали про те, що українські зірки засудили дії Кремля і закликали підтримувати армію України.

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