В Україні розпочався призов резервістів: терміни та місця проходження служби

Резервісти першої черги оперативного резерву - це військовослужбовці, які звільняються зі строкової військової служби, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, які за своїми професійно-психологічними характеристиками та станом здоров'я придатні до служби у військовому резерві.Також вони відповідають встановленим вимогам проходження служби у військовому резерві, і набувають певну військову облікову спеціальність.

Де буде проходити служба

Призову підлягатимуть резервісти від 18 до 60 років. Це будуть як офіцери, так і рядовий сержантський склад. Заклик починається з сьогоднішнього дня - 23 лютого 2022 року.

Зазначимо, що резервісти оперативного резерву першої черги проходитимуть службу в тих військових частинах і за тією спеціальністю, в якій вони проходили службу до цього і підписали контракт для проходження служби в оперативному резерві першої черги (ОР-1).

"Наприклад, під час попередньої служби військовослужбовець був водієм-механіком у військовій частині А0000, тому будуть призивати його в цю ж частину, на цю ж військово-облікову спеціальність", - пояснили у відомстві.

За призваними резервістам зберігатиметься робоче місце та середньомісячна заробітна плата.

Що повинні робити резервісти на даний момент

Резервісти оперативного резерву першої черги повинні самостійно з'явитися в свої військові частини або ТЦК і СП, по телефонному дзвінку або отримавши повістку для явки в свій ТЦК.

"Якщо резервіст, з тих чи інших причин, не може бути покликаний, йому необхідно особисто надати підтверджуючі документи", - зазначили в прес-службі.

У Службі зі зв'язків з громадськістю СВ ВСУ пояснили, що за неявку або ігнорування виклику передбачена адміністративна або кримінальна відповідальність.