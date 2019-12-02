Снігопади і поривчастий вітер: які області накриє сильна негода

Погода в Україні (фото: РБК-Україна)

Погода в Україні найближчим часом грунтовно зіпсується

Погода в Україні в найближчі дні покаже справжню зимову вдачу. Сьогодні в західних областях вже почав пролітати сніг, а завтра, 3 грудня, опади у вигляді дощу та мокрого снігу накриють майже всю країну. Але вже скоро в Україну повернеться потепління. Про це свідчать дані синоптиків Наталки Діденко і Українського гідрометцентру.

За прогнозом Діденко, найскладніша синоптична ситуація очікується найближчої ночі - опади можуть бути сильними. Синоптик попередила про ожеледицю на дорогах і тротуарах.



До східних областей сніг добереться вранці та вдень 3 грудня. На Заході вдень продовжить сипати сніг і мокрий сніг. У південних областях у вівторок очікується дощ, а місцями з мокрим снігом.

Погода в Україні (фото: facebook.com/tala.didenko)

"У вівторок протягом дня опади у південній частині припиняться, однак на Запоріжжі негода ще затримається", - пише Наталка Діденко в Facebook.

Крім того, відчуття холоду посилить поривчастий, місцями сильний вітер північно-західного напрямку.

Що стосується температури, то вночі очікується від 0 до -5 градусів, вдень -2... +2. На Півдні тепліше - від +4 до +6 за Цельсієм.

До Києва сніг добереться вже ввечері, 2 листопада, і продовжить сипати вночі. Синоптик прогнозує мокрий сніг, поривчастий вітер та ожеледицю у столиці. Вночі температура у Києві від -2 до -4 градусів морозу, а вдень близько нуля.

Але вже до середини тижня опади припиняться, почнеться потепління і суха погода.

Погода в Україні (скрін: facebook.com/tala.didenko)

Прогноз Наталки Діденко підтверджують і дані синоптиків Українського гідрометцентру. За їх картами, найбільш сильні снігопади очікуються у східних областях.

Погода в Україні 3 грудня (скрін: meteo.gov.ua)

Але вже в середу, 4 грудня, опади відступлять, залишившись лише в північній частині України. Морози, як і раніше збережуться, при цьому на Півдні і Сході похолодає, а в західні області почне заходити денне потеплішання.

Погода в Україні 4 грудня (скрін: meteo.gov.ua)

У четвер, 5 грудня, осередок опадів залишиться лише у східному регіоні, а температура по країні підвищиться на кілька градусів, буде сонячно. Розрив між нічною і денною температурою збільшиться. Нічний мінус буде досягати місцями -8 градусів.

Погода в Україні 5 грудня (скрін: meteo.gov.ua)

П'ятниця 6 грудня, ознаменується підвищенням температури у південних областях до +8 градусів, вночі буде морозити.

Погода в Україні 6 грудня (скрін: meteo.gov.ua)