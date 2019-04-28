ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Синоптики попередили про підвищення рівнів води на річках України

Новини » Суспільство    28.04.2019 - 14:17
Синоптики попередили про підвищення рівнів води на річках України
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Підвищення рівнів води очікується в нижніх течіях Боржави і Тиси до 1,5 м над поточними рівнями

Синоптики попереджають про підвищення рівнів води на річках України 28-29 квітня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За даними Укргідрометцентру, 28-29 квітня на річках Закарпаття очікується підвищення рівнів води на 0,3-1,3 м, у нижніх течіях Боржави і Тиси до 1,5 м над поточними рівнями, в межах русел, без негативних наслідків.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на великодні вихідні погода буде теплою, в західних і північних областях очікуються дощі. В суботу та неділю 27-28 квітня, у західних областях помірні, у Прикарпатті значні дощі, місцями грози, на півночі країни невеликий дощ. На решті території без опадів. Температура вночі до +12, вдень +25 градусів.

Синоптики попередили про грози і шквали в окремих областях України, по Києву та Київській області. За даними Укргідрометцентру, 28 квітня на Закарпатті та Прикарпатті значні дощі, вдень у західних областях місцями шквали 15-20 м / с (I рівень небезпеки, жовтий). По Києву і Київської області 28 квітня гроза (I рівень небезпеки жовтий).

У Карпатах очікується значна лавинна небезпека Синоптики попередили про високу пожежну небезпеку
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України ДСНС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся