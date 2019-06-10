Сніг і град у червні: під Бердичевом дорогу вкрило білим полотном

Бердичів накрило моторошним градом (Колаж РБК-Україна)

Граду випало на дороги не менше п'яти сантиметрів

Водії траси від Бердичева від Житомира були шоковані аномальними погодними явищами. На світанку 10 червня водії, які проїжджали по трасі, зафіксували на фото і відео білі узбіччя і частину дороги. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

На дорожній рух сніг і град ніяк не вплинув, однак у водіїв стався справжній шок, так як нічна температура повітря була близько +18 градусів.

"Бердичів, зараз. На узбіччі см 5 льоду", - повідомили користувачі в соціальних мережах.

Град в Бердичеві (YouTube/Олександр Зозуля)

Також сильний град випав у самому Бердичеві, на вихідних, 8 та 9 червня. Жителі кварталів, які розташовані біля залізничного вокзалу, а також мікрорайону "Корниловка" були налякані великим градом.

Град в Бердичеві (скріншоти)

У передмісті град накрив сільськогосподарські угіддя, але через кілька годин він розтанув і весь урожай виявився у воді.

Град в Бердичеві (YouTube/ТСН)

Стихія в цьому році часто лякає мешканців України своїми незвичайними погодними явищами. Нещодавно ми повідомляли про те, що ціле село в Миколаївській області пішло під воду після рясної зливи. А штормовим вітром в селищі валило дерева прямо на житлові будинки.

А в Одеській області місцеві жителі зафіксували величезний град незвичайної форми і смерч, який піднявся над одним з озер.

Крім того, ми розповідали про те, що найсильніша злива перетворила столицю Туреччини Анкару в суцільний потік води.