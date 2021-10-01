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Дивіться, як виглядає елітний готель у Трускавці, де засідають "слуги народу"

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Трускавець, П'ятниця 01 жовтня 2021 19:05
Дивіться, як виглядає елітний готель у Трускавці, де засідають "слуги народу" Фото з готелю "Rixos Прикарпаття", де засідає СН
Автор: Дмитрий Войналович

Засідання фракції "Слуга народу", куди має прибути і президент Володимир Зеленський, розпочалося у Трускавці.

Для цього дійства, яке обговорюють вже кілька днів, було обрано місцевий готель-санаторій "Rixos Прикарпаття".

Як виглядає локація, де засідатимуть до 3 жовтня "слуги народу" для обговорення важливих питань, - дивіться у фотопідбірці нижче.

Як виглядає Rixos у Трускавці

Дивіться, як виглядає елітний готель у Трускавці, де засідають &quot;слуги народу&quot;Дивіться, як виглядає елітний готель у Трускавці, де засідають &quot;слуги народу&quot;Дивіться, як виглядає елітний готель у Трускавці, де засідають &quot;слуги народу&quot;

"Rixos Прикарпаття" у Трускавці (фото: rixos.ua)

П'ятизірковий курортний комплекс окрім номерів пропонує гостям більярд, боулінг, СПА-центр, бари і ресторани та інші розваги.

Не виключено, що депутати користуватимуться цими благами готелю.

Дивіться, як виглядає елітний готель у Трускавці, де засідають &quot;слуги народу&quot;Дивіться, як виглядає елітний готель у Трускавці, де засідають &quot;слуги народу&quot;Дивіться, як виглядає елітний готель у Трускавці, де засідають &quot;слуги народу&quot;Дивіться, як виглядає елітний готель у Трускавці, де засідають &quot;слуги народу&quot;Дивіться, як виглядає елітний готель у Трускавці, де засідають &quot;слуги народу&quot;Дивіться, як виглядає елітний готель у Трускавці, де засідають &quot;слуги народу&quot;Дивіться, як виглядає елітний готель у Трускавці, де засідають &quot;слуги народу&quot;Дивіться, як виглядає елітний готель у Трускавці, де засідають &quot;слуги народу&quot;Дивіться, як виглядає елітний готель у Трускавці, де засідають &quot;слуги народу&quot;Дивіться, як виглядає елітний готель у Трускавці, де засідають &quot;слуги народу&quot;Дивіться, як виглядає елітний готель у Трускавці, де засідають &quot;слуги народу&quot;Дивіться, як виглядає елітний готель у Трускавці, де засідають &quot;слуги народу&quot;Дивіться, як виглядає елітний готель у Трускавці, де засідають &quot;слуги народу&quot;Дивіться, як виглядає елітний готель у Трускавці, де засідають &quot;слуги народу&quot;Дивіться, як виглядає елітний готель у Трускавці, де засідають &quot;слуги народу&quot;Дивіться, як виглядає елітний готель у Трускавці, де засідають &quot;слуги народу&quot;Дивіться, як виглядає елітний готель у Трускавці, де засідають &quot;слуги народу&quot;Дивіться, як виглядає елітний готель у Трускавці, де засідають &quot;слуги народу&quot;Дивіться, як виглядає елітний готель у Трускавці, де засідають &quot;слуги народу&quot;Дивіться, як виглядає елітний готель у Трускавці, де засідають &quot;слуги народу&quot;Дивіться, як виглядає елітний готель у Трускавці, де засідають &quot;слуги народу&quot;Дивіться, як виглядає елітний готель у Трускавці, де засідають &quot;слуги народу&quot;Дивіться, як виглядає елітний готель у Трускавці, де засідають &quot;слуги народу&quot;Дивіться, як виглядає елітний готель у Трускавці, де засідають &quot;слуги народу&quot;Дивіться, як виглядає елітний готель у Трускавці, де засідають &quot;слуги народу&quot;Дивіться, як виглядає елітний готель у Трускавці, де засідають &quot;слуги народу&quot;

"Rixos Прикарпаття" у Трускавці (фото: rixos.ua)

Дивіться, як виглядає елітний готель у Трускавці, де засідають &quot;слуги народу&quot;Дивіться, як виглядає елітний готель у Трускавці, де засідають &quot;слуги народу&quot;Дивіться, як виглядає елітний готель у Трускавці, де засідають &quot;слуги народу&quot;Дивіться, як виглядає елітний готель у Трускавці, де засідають &quot;слуги народу&quot;

Конференц-зали у "Rixos Прикарпаття" (фото: rixos.ua)

Додамо, що у цьому готелі проходитимуть лише засідання фракції. Проживатиме ж більша частина депутатів у інших готелях міста - "Міротелі" та "Лісовій пісні". Хоча декому й пощастило поселитися й у "Ріксосі". Кому конкретно - не відомо.

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Слуга народа Трускавец
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