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Засідання фракції СН: у Трускавець приїхав Шмигаль, Зеленського чекають завтра

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Трускавець, П'ятниця 01 жовтня 2021 16:34
Засідання фракції СН: у Трускавець приїхав Шмигаль, Зеленського чекають завтра Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

На засідання фракції "Слуга народу" в Трускавці приїхав прем'єр-міністр Денис Шмигаль. А завтра на засідання має завітати президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг речниці "Слуги народу" Юлії Палійчук.

"Тут присутні депутати, представники уряду, Офісу президента. Також участь у засіданні візьме і сам президент. Його візит ми очікуємо завтра", - сказала вона.

Палійчук зазначила, що на засіданні сьогодні планується виступ глави Кабміну. Очікується, що Шмигаль розкаже про бачення урядом стратегії розвитку економіки та соціальної сфери, яка закладена в нову програму діяльності Кабміну.

Крім того, сьогодні нардепи планують оцінити роботу чинного уряду й діяльності кожного з міністрів.

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Володимир Зеленський Слуга народа Засідання фракції
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