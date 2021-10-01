Засідання фракції СН: у Трускавець приїхав Шмигаль, Зеленського чекають завтра

На засідання фракції "Слуга народу" в Трускавці приїхав прем'єр-міністр Денис Шмигаль. А завтра на засідання має завітати президент Володимир Зеленський.

"Тут присутні депутати, представники уряду, Офісу президента. Також участь у засіданні візьме і сам президент. Його візит ми очікуємо завтра", - сказала вона.

Палійчук зазначила, що на засіданні сьогодні планується виступ глави Кабміну. Очікується, що Шмигаль розкаже про бачення урядом стратегії розвитку економіки та соціальної сфери, яка закладена в нову програму діяльності Кабміну.

Крім того, сьогодні нардепи планують оцінити роботу чинного уряду й діяльності кожного з міністрів.