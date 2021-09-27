Від мальовничих Карпат до самобутньої Чернігівщини. Найцікавіші локації країни для подорожі у жовтні

Куди вирушити за новими враженнями на північ, південь і захід країни

Жовтень - один з найкрасивіших місяців року. В цей час ми можемо насолодитися свіжими осінніми фруктами, зібрати гриби, споглядати фарби природи. Але останні два роки жовтень перетворився на місяць карантину, які вводять влади, щоб зупинити поширення COVID-19. Проте поїхати все одно кудись хочеться.

Які цікаві місця можна відвідати у жовтні? Пропонуємо топ п'ять локацій, які зроблять вашу поїздку незабутньою і повною яскравих вражень.

Дорога на південь:"місце сили", давніші за Стоунхендж

На південь України варто їхати не тільки влітку, а й восени. Крім моря і сонця, тут ми можемо побачити унікальні історичні місця, які по праву належать до світової спадщини.

Заповідник "Кам'яна могила" (селище міського типу Мирне в Мелітопольському районі Запорізької області). Унікальне місце сили, яке переверне всі ваші уявлення про історичні локації в нашій країні. На території України є фрагмент дна так званого Сарматського моря, яке існувало на земній кулі понад 10 млн років тому і розкинулося від гір Тянь-Шаню до австрійського Відня.

Фото: На пагорбі збереглися кілька тисяч унікальних стародавніх наскельних зображень - петрогліфів (wikimedia.org)

Кримські та Кавказькі гори тоді були островами цього моря, а майже вся територія України була на дні. Ви можете оглянути фрагмент дна цього моря, який досі не заріс лісом або травою, а зберіг свою структуру.

Тільки вдумайтеся: Кам'яна Могила - давніша за єгипетські піраміди та Стоунхендж. Вона розташована на відстані в 600 кілометрів від Києва. Але перед тим, як ступити на територію заповідника, трохи прочитайте про нього. Рекомендуємо роман "Знайти Атлантиду. Втрачена цивілізація": це 270 сторінок захоплюючого тексту, який перетворить вашу поїздку в незабутню "подорож у часі".

Якщо ви будете їхати з півночі країни, то ви отримаєте задоволення пейзажами Дніпровського нагір'я. Обов'язково зупиніться на легендарній Хортиці. Детальний репортаж про те, чим зараз живе ця знаменита локація, ми підготували для вас раніше.

Мальовнича Чернігівщина: досліджуємо північ країни

Чернігівщина - це край, від якого ви будете в захваті. Якщо плануєте тур вихідного дня, то обов'язково відвідайте Чернігів, Качанівку і Батурин.

Це місця, де ви зможете насолодитися історією та архітектурою: від середньовіччя і часів Київської Русі до козацького бароко.

Фото: Цитадель Батуринської фортеці (РБК-Україна)

Якщо є більше часу - "пірніть" глибше. Відвідайте стоянку первісних людей в селі Мезин. Прогуляйтеся валами Новгород-Сіверського, де Ярославна оплакувала свого чоловіка князя Ігоря.

Відвідайте гетьманську столицю Батурин, який був спалений московським царем в помсту за союз козаків зі шведами й місце козацької Чорної ради біля Ніжина.

Це історичний тур, який назавжди запам'ятається вам і вашим дітям!

Фото: Гетьманська столиця - знаменита екскурсійна локація (РБК-Україна)

Вперед на захід. Мальовничі Карпати

Звичайно, Карпати! Сюди можна їхати навіть на вікенд. У момент, коли скупчення людей може принести небезпечне захворювання, потрібно більше відпочивати на природі. Карпати - те місце, де в жовтні дуже атмосферно.

Золота осінь, гриби, мальовнича природа і місцева кухня робить їх красивими та смачними.

А лікувальні курорти, розкидані в горах, дають можливість омолодитися і відновитися. І якщо ви ще не знаєте, де зупинитися на оздоровчий відпочинок після гірської прогулянки, то пропонуємо вам курорт Східниця з її найрізноманітнішими мінеральними водами й багатим асортиментом спа-процедур.

Фото: Панорами Східниці - відомого курорту (wikimedia.org)

Східниця цікава ще й тим, що пропонує мандрівникам не тільки лікування та оздоровлення, а й цікаву туристичну програму.

Зовсім близько від курорту ви зможете побачити залишки середньовічної фортеці Тустань, оглянути об'єкти зі спадщини ЮНЕСКО в Дрогобичі й просто відпочити. У Східниці можна навіть знайти Карпатське хюґе, яке пропонує СПА-готель "RESPECT". Тут, в осінніх Карпатах, безпечно, корисно і цікаво!

Їдемо на схід. Що подивитиися в Полтаві

Полтава. Місто, яке викликає захоплення. Іванова гора, Біла альтанка для закоханих, пам'ятник полтавській галушці, Хутори поблизу Диканьки, які захоплюючими краєвидами розкинулися за Полтавським Подолом.

Якщо ви плануєте відпочивати довше, ніж вікенд, то обов'язково у свій тур включите цікаві й неповторні нові туристичні об'єкти Полтавщини.

Фото: Головні туристичні локації Полтави (wikipedia.org/)

З Полтави їдьте в напрямку Сум і дорогою відвідайте Музей українського весілля (село Великі Будища), огляньте самобутню кераміку в селі Опішня, а також побувайте в Більському Городищі в село Котельва.

Це історико-культурний заповідник скіфської епохи, який налічує десятки тисяч унікальних знахідок і експонатів. Далі ви можете зупинитися в знаменитому Миргороді, де вас чекає лікувальна вода й оздоровчий відпочинок.

Що цікавого в центрі?

Коли в країні карантин, то справжнім порятунком стають парки. Тур довжиною у 500 км дасть можливість насолодитися неймовірними рукотворними парками, які були зведені в минулих століттях. Перлина Білої Церкви - дендропарк "Олександрія".

Це один з найбільших парків в Україні з територію у 400 га. Парк був створений понад 200 років тому графом Франциском Браницьким. Тут ви відчуєте романтику і сентиментальність. Зможете відпочити серед могутніх дерев, які створюють прекрасні пейзажні композиції, і 11 ставків, немов зірки, вплетені в цю природну експозицію.

Фото: Знаменитий парк "Софіївка" (wikipedia.org)

Уманський парк "Софіївка" є шедевром світового садово-паркового мистецтва кінця XVIII - початку XIX століть. Побудований в 1796 році Станіславом Потоцьким, парк став подарунком дружині Софії на іменини. Ідея спорудження парку з використанням римської та грецької міфології належала самій Софії.

Тут, крім романтики, ви зможете зустріти героїв гомерівської "Одіссеї" і "Іліади". А поруч ви також можете відвідати абсолютно новий туристичний об'єкт - Фентезі-парк "Нова Софіївка", де, крім іншого, можна побачити світломузичні арт-інсталяції та 3D мапінг-шоу.

Фото: Парк "Олександрія" у Білій Церкві в період міжсезоння (РБК-Україна)

З Умані поверніть на Н16-і рухайтеся маршрутом: Легедзене-Тальне, це місце археологічних розкопок Трипільської культури. Далі - Моринці зі спадщиною Тараса Шевченка, Канів, Дніпровська гребля і, нарешті, Переяслав-Хмельницький. Тут рекомендуємо вам відвідати Музей народної архітектури та побуту середнього Придніпров'я, який розташований в околицях Переяслава.

Гарного Вам подорожі! І нехай ніщо не зупинить ваших намірів!

Раніше повідомлялося, що через чотири області в Україні пройде великий туристичний маршрут.

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