Смотрите, как россияне плавают в море-болоте на Кубани: видео, вызывающее отвращение
Россияне показали, как надо отдыхать по канонам "русского мира". Пляжники собрались на море, которое больше похоже на болото.
Предупреждаем, фото и видео не для людей со слабыми желудками!
"На Кубани море зацвело и на пляжах стало зелено, как на болоте у Шрека. Однако отдыхающих это нисколько не смущает: не зря же на курорт приехали все-таки", - подписаны кадры.
Смотрите на видео, как отдыхают в РФ:
"Русский мир" приносит лишь разруху
Отметим, что пляжи на тех территориях Украины, куда пришел "русский мир" уже давненько, тоже "радуют". В частности, на единственном курорте "ДНР" в Седово арендодатели зазывают отдыхающих, хотя курортный поселок и официально закрыт с 1 июня.
Интересно, что курорт находится в зоне боевых действий, и Мариуполь совсем неподалеку.
Коллаж РБК-Украина: пляжи в Седово
Ранее мы писали, что оккупанты намерены на руинах Мариуполя обустроить "курорт".
Также сообщалось, что сделали оккупанты с вокзалом Херсона.