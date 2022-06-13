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Смотрите, как россияне плавают в море-болоте на Кубани: видео, вызывающее отвращение

Новина українською →
Россия, Понедельник 13 июня 2022 15:55
Смотрите, как россияне плавают в море-болоте на Кубани: видео, вызывающее отвращение Коллаж РБК-Украина: Пляж в России поразил грязью и зеленой водой
Автор: Светлана Мащенко

Россияне показали, как надо отдыхать по канонам "русского мира". Пляжники собрались на море, которое больше похоже на болото.

Предупреждаем, фото и видео не для людей со слабыми желудками!

"На Кубани море зацвело и на пляжах стало зелено, как на болоте у Шрека. Однако отдыхающих это нисколько не смущает: не зря же на курорт приехали все-таки", - подписаны кадры.

Смотрите на видео, как отдыхают в РФ:

"Русский мир" приносит лишь разруху

Отметим, что пляжи на тех территориях Украины, куда пришел "русский мир" уже давненько, тоже "радуют". В частности, на единственном курорте "ДНР" в Седово арендодатели зазывают отдыхающих, хотя курортный поселок и официально закрыт с 1 июня.

Интересно, что курорт находится в зоне боевых действий, и Мариуполь совсем неподалеку.

Смотрите, как россияне плавают в море-болоте на Кубани: видео, вызывающее отвращение

Коллаж РБК-Украина: пляжи в Седово

Ранее мы писали, что оккупанты намерены на руинах Мариуполя обустроить "курорт".

Также сообщалось, что сделали оккупанты с вокзалом Херсона.

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